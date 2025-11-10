Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 10 de noviembre por más de 10 horas: estos son los distritos afectados

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe pasan TREMENDO roche al ser abucheados en discoteca: "¡Quién chu... eres!"

Los exintegrantes de 'Todo Good' fueron grabados en una fallida presentación en discoteca, hecho que se volvió viral, generó polémica y opiniones divididas en redes sociales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe pasan TREMENDO roche al ser abucheados en discoteca: "¡Quién chu... eres!"
    Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe no la pasan bien desde su salida de el canal Todo Good. | Composición Wapa
    Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe pasan TREMENDO roche al ser abucheados en discoteca: "¡Quién chu... eres!"

    ¡Se acabó la miel! Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe no fueron recibidos por los asistentes de una discoteca cuya dirección se desconoce.

    En un video que se volvió viral en TikTok se puede observar al público, bastante incómodo, y hasta les habrían gritado: “¡Quién chu... eres!”, mientras las tres figuras se hallaban en el escenario con cara de póker face.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Alexandra Hörler da a luz a su primera hija y comparte emotivo mensaje: “Lo mejor que me ha pasado”

    Las imágenes, que fueron compartidos en redes sociales, llamaron la atención no solo de sus seguidores sino del público en general. Como se recuerda, los exintegrantes del canal de YouTube ‘Todo Good’, anunciaron que se venían ‘cositas’ como creadorers de contenido en vivo.

    El popular influencer José Pastor analizó el video que se volvió tendencia y no dudó en compartir su opinión sobre lo pasó: “Sinceramente, pensábamos que era un video editado porque los comentarios de este video que se hizo viral decían, pero me mira, vamos a escuchar la parte donde toca Gerardo. Lo que vendría a ser los tambores. Mira, está sincronizado”.

    Influencer buscan regresar con fuerza tras salida de ‘Todo Good’

    Los tres influencers abandonaron hace poco su canal digital para volcarse de lleno en sus transmisiones de TikTok, donde ya habían adelantado a su comunidad que venían sorpresas fuertes. Sin embargo, su esperado reencuentro con el público no salió como imaginaban. El video del show se volvió viral en cuestión de minutos debido a los abucheos que recibieron durante la presentación.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Por ahora, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe mantienen silencio absoluto sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el clip continúa sumando reproducciones y desatando debates en redes sociales, donde más de un usuario se pregunta si este tropiezo podría complicar sus próximos proyectos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe pasan TREMENDO roche al ser abucheados en discoteca: "¡Quién chu... eres!"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Conductores argentinos se burlan y critican look de Magaly Medina: "Se viste como niña de 15"

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Mario Hart no calla más al revelar cómo están sus hijos tras partida de Korina Rivadeneira a Venezuela

    Susy Díaz sorprende al revelar que vio desnudo a Mark Vito tras su separación de Keiko Fujimori: "Lo tiene bien..."

    Lo más vistos en Farándula

    Ethel Pozo no se guarda nada y EXPONE el pasado de Edson Dávila con un hombre con hijos

    Christian Domínguez revela por qué su hija trabaja con Ale Baigorria y aclara rumores

    Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras amenazar con acciones legales

    Karla Tarazona advierte y lanza fuerte acusación contra Melanie Martínez por mentir sobre Christian Domínguez

    Joven denuncia que ‘Yo soy’ rechazó su casting por imitar a una artista “no conocida”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;