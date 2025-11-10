Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe pasan TREMENDO roche al ser abucheados en discoteca: "¡Quién chu... eres!"

Los exintegrantes de 'Todo Good' fueron grabados en una fallida presentación en discoteca, hecho que se volvió viral, generó polémica y opiniones divididas en redes sociales .

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe no la pasan bien desde su salida de el canal Todo Good. | Composición Wapa

¡Se acabó la miel! Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe no fueron recibidos por los asistentes de una discoteca cuya dirección se desconoce.

En un video que se volvió viral en TikTok se puede observar al público, bastante incómodo, y hasta les habrían gritado: “¡Quién chu... eres!”, mientras las tres figuras se hallaban en el escenario con cara de póker face.

Las imágenes, que fueron compartidos en redes sociales, llamaron la atención no solo de sus seguidores sino del público en general. Como se recuerda, los exintegrantes del canal de YouTube ‘Todo Good’, anunciaron que se venían ‘cositas’ como creadorers de contenido en vivo.

El popular influencer José Pastor analizó el video que se volvió tendencia y no dudó en compartir su opinión sobre lo pasó: “Sinceramente, pensábamos que era un video editado porque los comentarios de este video que se hizo viral decían, pero me mira, vamos a escuchar la parte donde toca Gerardo. Lo que vendría a ser los tambores. Mira, está sincronizado”.

Influencer buscan regresar con fuerza tras salida de ‘Todo Good’

Los tres influencers abandonaron hace poco su canal digital para volcarse de lleno en sus transmisiones de TikTok, donde ya habían adelantado a su comunidad que venían sorpresas fuertes. Sin embargo, su esperado reencuentro con el público no salió como imaginaban. El video del show se volvió viral en cuestión de minutos debido a los abucheos que recibieron durante la presentación.