Laura Spoya descarta que cancelación de fiesta de Halloween sea por la poca venta de entradas: “Las circunstancias no son las adecuadas”

Laura Spoya cancela su fiesta de Halloween con Mario Irivarren y desata polémica . “No tiene nada que ver”, afirmó, mientras Magaly Medina duda de su versión.

Magaly Medina increpó a Laura Spoya y a Mario Irivarren por cancelar evento de Halloween. | Composición Wapa.

A pocos días del esperado 31 de octubre, Laura Spoya sorprendió a sus seguidores al anunciar la cancelación definitiva del evento de Halloween que organizaba junto a Mario Irivarren en Lima Norte. La decisión, revelada en su podcast Good Time, ha generado debate en redes y entre figuras del espectáculo.

“Hemos tomado la decisión de cancelar indefinidamente el evento que íbamos a hacer el 31. Esto también nos perjudica como empresarios del rubro, no solamente nos perjudica a nosotros sino también a todas las personas que se dedican a hacer eventos”, explicó Spoya en su programa.

Según la modelo, la suspensión responde a motivos de seguridad, ante la creciente ola de delincuencia y los recientes ataques a eventos públicos en la capital.

“Pienso que las circunstancias no son las adecuadas para hacer una fiesta en este momento y queremos mostrarnos también con la situación del país… esta es la razón por la que tristemente hemos decidido cancelar el evento”, declaró.

Spoya aclara: “No fue por falta de público”

La cancelación generó especulaciones en redes sociales sobre una supuesta baja venta de entradas, luego de que circularan anuncios con descuentos de hasta el 50%. Ante ello, Laura Spoya negó tajantemente que ese fuera el motivo real.

“Simplemente por la contingencia, veníamos planeando hace bastante tiempo hacer eventos, pero no tiene nada que ver con el hecho de las entradas. Hemos estado esperando que baje un poco la situación, pero cada vez se ha puesto peor. Creo que al final era lo que correspondía”, dijo en conversación con Magaly TV: La Firme.

La modelo también señaló que temían que el Gobierno decretara estado de emergencia, lo que habría obligado a suspender cualquier tipo de celebración masiva.

“Cada vez se pone peor, están considerando un estado de emergencia. Sabes que los estados de emergencia también cancelan todo tipo de movilización, eventos, fiestas… no era viable”, agregó Spoya.

Magaly Medina duda de la versión

Sin embargo, Magaly Medina puso en duda la explicación de la exreina de belleza. Durante su programa, la conductora sugirió que la cancelación podría deberse a la falta de interés del público.

“Ya estaban rematando las entradas al 50 %. Algo estaba yendo mal, que no estaba vendiendo las suficientes entradas como para, por lo menos, que tu inversión sea recuperable”, comentó la periodista en Magaly TV: La Firme.

Además, cuestionó que se culpe a la inseguridad cuando otros eventos siguen realizándose con éxito.

“Es creíble decir que por la contingencia o el estado de emergencia, pero para los peruanos el mundo se puede caer y la fiesta será siempre la fiesta”, ironizó Medina.