ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

Rosángela Espinoza explota contra Onelia Molina y la expone frente a Parodi: "Los amigos no se besan"

Rosángela Espinoza lanzó dardo a Onelia Molina y Patricio Parodi, sugiriendo algo más y alertando a Mario Irivarren: ¿le están jugando sucio?

    Rosángela Espinoza explota contra Onelia Molina y la expone frente a Parodi: "Los amigos no se besan"
    Rosángela Espinoza explota contra Onelia Molina | Composición Wapa
    Rosángela Espinoza explota contra Onelia Molina y la expone frente a Parodi: "Los amigos no se besan"

    ¿Romance oculto? En plena transmisión de Esto Es Guerra, la tensión se apoderó del set cuando Onelia Molina lanzó un inesperado reclamo a Rosángela Espinoza por conversar con Patricio Parodi. Sin embargo, lo que parecía un simple cruce de palabras terminó encendiendo las alarmas cuando la popular ‘chica selfie’ dejó entrever, frente a cámaras, la posibilidad de un beso con su capitán. Un momento que desató rumores y encendió la polémica entre los seguidores del reality.

    Rosángela Espinoza echa a Onelia Molina y Patricio Parodi

    Las cámaras de América TV captaron momentos de alta tensión tras la pelea ocurrida en Esto Es Guerra. Lo que empezó como un reclamo terminó convirtiéndose en una acalorada discusión, donde salió a relucir la posibilidad de que Patricio Parodi y Onelia Molina se habrían besado a espaldas de su pareja.

    "¿Porque me pongo a hablar con Patricio te pones celosa? No puedo hablar con Patricio porque le molesta, le fastidia, tiene celos, no sé. Los amigos no se besan", expresó Rosángela Espinoza, dejando sorprendidos a todos los presentes. En ese momento, Mario Irivarren salió a defender a su pareja y la popular ‘Rouse’ le contestó: "No puedo hablar con él porque (ella) me mira. Fíjate tú, abre los ojos, hijito".

    En respuesta, Onelia Molina replicó visiblemente indignada: "No te olvides que yo sí tengo una relación. Te pido respeto. Yo no me meto con tu vida privada, yo no hablo de tu chileno. A diferencia tuya, yo tengo amigos que considero mucho y me consideran. Patricio es mi amigo, Mario es mi pareja, piensa un poquito antes de decir las cosas. Desubicada", sentenció.

    Rosángela Espinoza confirma fin de su relación

    Todo ocurrió durante una dinámica de terapia, en la que Rosángela Espinoza fue consultada sobre su vida sentimental y la ausencia de fotos en sus redes: "Son mis redes sociales y yo subo lo que quiero (…) No estaría con alguien que me avergonzaría", expresó. Posteriormente, confirmó que su relación ya había llegado a su fin.

    Rosángela Espinoza explota contra Onelia Molina y la expone frente a Parodi: "Los amigos no se besan"
