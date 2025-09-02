Patricio Parodi 'hunde' a Paolo Guerrero por desempeño como futbolista: "Solo va a cobrar, ¿qué juega?"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Qué fuerte! Patricio Parodi sorprendió al dar su sincera opinión con respecto al desempeño de Paolo Guerrero en Alianza Lima y la selección. El chico reality se sinceró y lanzó fuertes comentarios contra el futbolista, asegurando que "solo iba a cobrar" y no jugaba nada.
VER MÁS: Jefferson Farfán sorprende al ‘responder’ con emotivo gesto a ruego de Melissa Klug por su hijo menor
Patricio Parodi critica desempeño de Paolo Guerrero como futbolista
Patricio Parodi sorprendió al lanzar una fuerte crítica contra Paolo Guerrero y su rendimiento como futbolista de la selección y de Alianza Lima. En el podcast ‘Doble Sentido’¸el integrante de ‘Esto es Guerra’ se sinceró acusando al ‘Depredador’ de no jugar y solo cobrar por pertenecer al equipo.
Parodi cuestionó la edad del jugador y aseguró que siempre está lesionado, por lo que no puede jugar: “¿Paolo Guerrero? ¿41? Ese ya se jubiló hace tiempo, ahora va a cobrar nomás, si siempre para más tiempo lesionado y no juega”, dijo en un comienzo.
"Él va a cobrar, cobra no más, va a cobrar, ¿Qué juega?", sostuvo. "A ver, los hinchas de Alianza, está en la banca, lo tienen por imagen, está cobrando por nombre, por imagen, vende camisetas, stickers, o sea, más o menos, es parecido lo que le hicieron a Cueva, porque Cueva físicamente no estaba cuando lo contrataron en Cusco, más o menos parecido pasó con Farfán que él estaba lesionado y también lo contrataron", sentenció causando polémica entre los hinchas.
TE INTERESA: Presentador ecuatoriano se burla de Perú en 'Mundial de Desayunos': "No puede ser que nos elimine un pan con cuero"
Usuarios reaccionan a crítica de Patricio Parodi
A través de las redes sociales los comentarios no pararon y es que muchos se dividieron entre opiniones apoyando a Patricio y otros cuestionándolo por criticar a Guerrero.
“Dice la verdad, ahorita Paolo no rinde como antes, pero es un histórico de la Selección, pero lo dice Patricio ¿Qué ganó él?”, “Primero que mire cuántos goles tiene en Alianza”, “Tan real que hasta Patricio se da cuenta”, “Patricio tirando factos”, “Las cosas como son”, “¿Quién es Patricio al lado de Guerrero?”, “¿Y quién es este tipo para hablar de Paolo Guerrero?”, se lee en los mensajes de redes.