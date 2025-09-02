¡Qué fuerte! Patricio Parodi sorprendió al dar su sincera opinión con respecto al desempeño de Paolo Guerrero en Alianza Lima y la selección. El chico reality se sinceró y lanzó fuertes comentarios contra el futbolista, asegurando que "solo iba a cobrar" y no jugaba nada.

Patricio Parodi critica desempeño de Paolo Guerrero como futbolista

Patricio Parodi sorprendió al lanzar una fuerte crítica contra Paolo Guerrero y su rendimiento como futbolista de la selección y de Alianza Lima. En el podcast ‘Doble Sentido’¸el integrante de ‘Esto es Guerra’ se sinceró acusando al ‘Depredador’ de no jugar y solo cobrar por pertenecer al equipo.

Parodi cuestionó la edad del jugador y aseguró que siempre está lesionado, por lo que no puede jugar: “¿Paolo Guerrero? ¿41? Ese ya se jubiló hace tiempo, ahora va a cobrar nomás, si siempre para más tiempo lesionado y no juega”, dijo en un comienzo.

"Él va a cobrar, cobra no más, va a cobrar, ¿Qué juega?", sostuvo. "A ver, los hinchas de Alianza, está en la banca, lo tienen por imagen, está cobrando por nombre, por imagen, vende camisetas, stickers, o sea, más o menos, es parecido lo que le hicieron a Cueva, porque Cueva físicamente no estaba cuando lo contrataron en Cusco, más o menos parecido pasó con Farfán que él estaba lesionado y también lo contrataron", sentenció causando polémica entre los hinchas.

Usuarios reaccionan a crítica de Patricio Parodi

A través de las redes sociales los comentarios no pararon y es que muchos se dividieron entre opiniones apoyando a Patricio y otros cuestionándolo por criticar a Guerrero.