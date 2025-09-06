Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Onelia Molina confiesa íntimos detalles de las noches que pasa con Mario y revela preocupación

Onelia Molina asombró a todos al revelar sus intimidades con Mario Irivarren. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Onelia Molina confiesa íntimos detalles de las noches que pasa con Mario y revela preocupación
    Onelia Molina CONFIESA íntimos detalles de las noches que pasa con Mario y revela preocupación | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Onelia Molina confiesa íntimos detalles de las noches que pasa con Mario y revela preocupación

    La influencer Onelia Molina atraviesa un gran momento en su relación con Mario Irivarren tras haberse reconciliado. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al confesar en su podcast Doble Sentido que las últimas noches no han sido fáciles debido al estado de salud de su pareja.

    La odontóloga contó que está preocupada porque Mario atraviesa un cuadro respiratorio que incluso requiere nebulización. "Tiene congestión, flema. A mi hombre lo están nebulizando ahorita. Lo peor es que en las noches no me deja dormir y le da pesadillas... está que se me muere", relató, mostrando además una foto de Irivarren usando la mascarilla de nebulización.

    Onelia explicó que las madrugadas se han vuelto complicadas porque, cuando al fin logra dormir, Mario la despierta sobresaltado: “En las noches estoy como durmiendo, por fin estoy agarrando el sueño y de la nada siento a Mario: 'ah, ah ah'. '¿Amor qué fue?' y le digo 'cálmate, cálmate', él no se acuerda”, añadió entre risas, generando sorpresa en sus compañeros de programa.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Onelia Molina ratifica que Mario es el amor de su vida: “Decidí darle una segunda oportunidad”

    Mario Irivarren cuenta cómo reconquistó a Onelia

    Semanas atrás, el exchico reality confesó en una transmisión en vivo que su reconciliación con Onelia tuvo un inicio muy particular. Según relató, todo comenzó cuando cumplió un antojo que ella tenía y ese gesto abrió nuevamente las puertas al romance.

    Entre risas, Mario reveló que solo necesitó “3 panes con queso” para reconquistarla. Esta anécdota causó asombro entre sus seguidores, quienes destacaron que no siempre son necesarios grandes lujos o costosos regalos, sino pequeños detalles cargados de cariño para recuperar a una persona especial.

    SOBRE EL AUTOR:
    Onelia Molina confiesa íntimos detalles de las noches que pasa con Mario y revela preocupación
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Fiorella Rodríguez 'enfureció' contra Magaly Medina por hablar de su físico delante de su novio 20 años menor

    Mark Vito viaja con Leslie Echevarría a EE. UU para presentarla a su familia, pero pasó lo impensado: "No tiene ni para el taxi"

    Christian Cueva hace GRAVE denuncia tras filtrarse mensaje en medio de revelación de supuesto embarazo de Pamela López: "Ayúdenme"

    Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

    Entre lágrimas Rodrigo Cuba y Melissa Paredes viven duro momento con su hija en emergencias

    Lo más vistos en Farándula

    Angie Jibaja sorprende al pedir ayuda en redes sociales: “Regálenme algo, que necesito”

    Magaly Medina sorprende al revelar su primera cirugía facial a los 60 años: “Me cotizaron 142 mil dólares”

    'Prima' de Josimar sufre pérdida de su bebé y comparte desgarradora fotografía: "Perdí ese bebé"

    Mark Vito Villanella confiesa que nunca trabajó y recibe fuerte crítica de su suegra: "Eres un vagazo"

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;