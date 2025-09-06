Onelia Molina CONFIESA íntimos detalles de las noches que pasa con Mario y revela preocupación | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La influencer Onelia Molina atraviesa un gran momento en su relación con Mario Irivarren tras haberse reconciliado. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al confesar en su podcast Doble Sentido que las últimas noches no han sido fáciles debido al estado de salud de su pareja.

La odontóloga contó que está preocupada porque Mario atraviesa un cuadro respiratorio que incluso requiere nebulización. "Tiene congestión, flema. A mi hombre lo están nebulizando ahorita. Lo peor es que en las noches no me deja dormir y le da pesadillas... está que se me muere", relató, mostrando además una foto de Irivarren usando la mascarilla de nebulización.

Onelia explicó que las madrugadas se han vuelto complicadas porque, cuando al fin logra dormir, Mario la despierta sobresaltado: “En las noches estoy como durmiendo, por fin estoy agarrando el sueño y de la nada siento a Mario: 'ah, ah ah'. '¿Amor qué fue?' y le digo 'cálmate, cálmate', él no se acuerda”, añadió entre risas, generando sorpresa en sus compañeros de programa.

Mario Irivarren cuenta cómo reconquistó a Onelia

Semanas atrás, el exchico reality confesó en una transmisión en vivo que su reconciliación con Onelia tuvo un inicio muy particular. Según relató, todo comenzó cuando cumplió un antojo que ella tenía y ese gesto abrió nuevamente las puertas al romance.