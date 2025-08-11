Wapa.pe
Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en ‘América Hoy’; conductora sorprende con su reacción

Onelia Molina ratifica que Mario es el amor de su vida: “Decidí darle una segunda oportunidad”

Onelia Molina confirmó que retomó su romance con Mario Irivarren y lo llamó “el amor de su vida”. Además, reveló que aún sueña con llegar al altar.

    Onelia Molina ratifica que Mario es el amor de su vida: "Decidí darle una segunda oportunidad"
    Onelia Molina respondió todas las preguntas sobre su reconciliación. | Composición Wapa.
    Onelia Molina ratifica que Mario es el amor de su vida: “Decidí darle una segunda oportunidad”

    Onelia Molina volvió a acaparar titulares tras confirmar que retomó su relación con Mario Irivarren. La modelo, invitada al magazine matutino AH, no solo habló de su reconciliación con el integrante de Esto es Guerra, sino que además sorprendió al referirse a él como “el amor de su vida”.

    Onelia se muestra enamorada

    El reencuentro de la pareja quedó en evidencia el pasado jueves 7 de agosto, cuando ambos se dieron un beso en Esto es Guerra. La propia Onelia contó que la reconciliación se concretó ese mismo día, poco después de que comentaran públicamente que estaban “viendo si las cosas funcionaban” tras un viaje juntos a Chile.

    wapa.pe

    Aunque evitó dar detalles, dejó en claro que sus sentimientos nunca cambiaron: “El cariño y el amor siempre ha estado”. Ante la pregunta de Janet Barboza sobre qué motivó su regreso, respondió: “Yo sigo pensando que Mario es una persona increíble, tiene muchos valores, la gente ve a un Mario que es más formal, pero conmigo es un excelente ser humano”.

    Cuando le consultaron si considera a Mario Irivarren como el amor de su vida, no dudó: “Sí, estoy con él. Por eso, he decidido darle una segunda oportunidad”.

    Onelia sí quiere casarse

    La odontóloga también fue interrogada sobre si sigue soñando con llegar al altar, y su respuesta fue afirmativa. Recordó que en una dinámica de EEG, a Mario le preguntaron con quién se casaría, a quién besaría y a quién bloquearía, teniendo como opciones a Alondra García Miró, Vania Bludau y la propia Onelia.

    “Ya hemos tenido esos juegos entre amigos, la respuesta siempre fue la segunda. A él lo ponen en una situación incómoda, yo ya sabía que él estaba superincómodo”, explicó, defendiendo la actitud de Irivarren.

