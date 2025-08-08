Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Magaly Medina hace severa advertencia a Onelia Molina tras beso con Mario Irivarren: "Él no te ama"

Onelia Molina y Mario Irivarren confirmaron que su relación continúa y Magaly Medina no dudó en exponer que él no la ama.

    Magaly Medina hace severa advertencia a Onelia Molina tras beso con Mario Irivarren: "Él no te ama"
    Magaly contra Onelia y Mario Irivarren
    Magaly Medina hace severa advertencia a Onelia Molina tras beso con Mario Irivarren: "Él no te ama"

    Magaly Medina cuestionó que la modelo justifique las conductas del exchico reality y señaló que una reconciliación solo es válida cuando existe amor demostrado.

    Magaly Medina volvió a referirse a la relación de Mario Irivarren y Onelia Molina, luego de que la modelo confirmara que retomaron su romance. Durante su programa, expresó su desacuerdo con esta reconciliación y subrayó que el motivo principal para regresar con una expareja debe ser el amor comprobado, algo que, según ella, no ve en Irivarren.

    wapa.pe

    “¿Por qué no intentarlo? Porque él no te ama. Una razón fundamental (para volver) es cuando alguien te ama y lo demuestra, pero a él hay que estar justificándole todo lo que hace, luego quiere arreglar y ella lo justifica”, declaró Medina.

    Asimismo, la presentadora criticó que Onelia tolere actitudes que, a su parecer, no deberían aceptarse en una relación, recordando lo ocurrido en el matrimonio de Alejandra Baigorria, y resaltó que excusar de manera constante los errores de una pareja puede afectar la dignidad y la salud emocional.

    Mario Irivarren y Onelia Molina se besan en vivo

    La pareja confirmó que se dará una segunda oportunidad tras haber anunciado su ruptura hace tres meses debido a la polémica que surgió en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

    “Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y estamos tratando de retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz, de serenidad”, inició Irivarren, acompañado de Onelia.

    En esa línea, el también conductor del pódcast Good Time comentó que ambos buscan recuperar el tiempo y la confianza. “Los últimos meses fueron difíciles. Estamos en el proceso de recuperar eso. No es tan sencillo”, añadió Irivarren.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina hace severa advertencia a Onelia Molina tras beso con Mario Irivarren: "Él no te ama"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

