Onelia Molina y Mario Irivarren confirmaron que su relación continúa y Magaly Medin a no dudó en exponer que él no la ama.

Magaly Medina cuestionó que la modelo justifique las conductas del exchico reality y señaló que una reconciliación solo es válida cuando existe amor demostrado.

Magaly Medina volvió a referirse a la relación de Mario Irivarren y Onelia Molina, luego de que la modelo confirmara que retomaron su romance. Durante su programa, expresó su desacuerdo con esta reconciliación y subrayó que el motivo principal para regresar con una expareja debe ser el amor comprobado, algo que, según ella, no ve en Irivarren.

“¿Por qué no intentarlo? Porque él no te ama. Una razón fundamental (para volver) es cuando alguien te ama y lo demuestra, pero a él hay que estar justificándole todo lo que hace, luego quiere arreglar y ella lo justifica”, declaró Medina.

Asimismo, la presentadora criticó que Onelia tolere actitudes que, a su parecer, no deberían aceptarse en una relación, recordando lo ocurrido en el matrimonio de Alejandra Baigorria, y resaltó que excusar de manera constante los errores de una pareja puede afectar la dignidad y la salud emocional.

Mario Irivarren y Onelia Molina se besan en vivo

La pareja confirmó que se dará una segunda oportunidad tras haber anunciado su ruptura hace tres meses debido a la polémica que surgió en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

“Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y estamos tratando de retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz, de serenidad”, inició Irivarren, acompañado de Onelia.