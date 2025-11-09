Wapa.pe
Alexandra Hörler da a luz a su primera hija y comparte emotivo mensaje: "Lo mejor que me ha pasado"

Alexandra Hörler celebra el nacimiento de su hija Isabella Aurora a los 41 años y conmueve con un mensaje lleno de amor y esperanza.

    Alexandra Hörler da a luz a su primera hija y comparte emotivo mensaje: "Lo mejor que me ha pasado"
    Alexandra Hörler emocionada presenta a su primera hija.
    Alexandra Hörler da a luz a su primera hija y comparte emotivo mensaje: “Lo mejor que me ha pasado”

    La periodista y conductora Alexandra Hörler vive uno de los momentos más felices de su vida. Este sábado 8 de noviembre, dio a luz a su primera hija, Isabella Aurora, a quien presentó oficialmente a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

    “¡Y llegó el momento más feliz de mi vida! ¡Lo mejor que me ha pasado! ¡El amor más puro e infinito del mundo! Les presento formalmente a Isabella Aurora Pardo Hörler”, escribió la comunicadora, acompañando su publicación con tiernas fotografías desde la clínica.

    La pequeña nació a las 7:39 de la mañana y pesó 2.890 kilos, según informó su orgullosa mamá. La noticia desató una ola de felicitaciones por parte de seguidores, colegas y amigos del medio televisivo.

    Un nacimiento lleno de emoción y amor

    Horas después del parto, Alexandra compartió detalles del especial momento junto a su pareja, quien decoró la habitación de la clínica con globos y mensajes de bienvenida para su bebé.

    La conductora, que documentó cada etapa de su embarazo, no pudo ocultar su alegría al tener finalmente a Isabella en brazos. “Este es el amor más grande que he sentido en mi vida”, expresó conmovida.

    Alexandra Hörler: mamá primeriza a los 41 años

    Durante su embarazo, Alexandra compartió con total sinceridad lo inesperado que fue recibir la noticia de que sería mamá. En su programa de televisión, reveló que ya había perdido las esperanzas de concebir de manera natural.

    “Yo lo había descartado, pensé que ya no. Yo tengo 40 años. Voy a cumplir 41 años. No me había hecho ningún tratamiento, no había congelado óvulos y la ginecóloga me había desahuciado… y de pronto un día pasó”, contó emocionada.

    Su testimonio ha inspirado a muchas mujeres, quienes destacaron su historia como un recordatorio de que la fe y la esperanza pueden dar lugar a milagros.

    Alexandra Hörler da a luz a su primera hija y comparte emotivo mensaje: “Lo mejor que me ha pasado”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

