Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Detienen a mexicanos en Tailandia tras denuncia de Nawat Itsaragrisil contra el equipo de Miss Universo

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Grand International, es acusado de provocar el arresto de mexicanos durante Miss Universo 2025 en Tailandia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Detienen a mexicanos en Tailandia tras denuncia de Nawat Itsaragrisil contra el equipo de Miss Universo
    El director de Miss Universo Tailandia vuelve al centro de la polémica. | Composición Wapa
    Detienen a mexicanos en Tailandia tras denuncia de Nawat Itsaragrisil contra el equipo de Miss Universo

    El nombre de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, vuelve a sacudir el mundo del entretenimiento. Tras el escándalo con la representante mexicana Fátima Bosch, ahora enfrenta una denuncia más seria: habría sido quien alertó a las autoridades tailandesas sobre presuntas irregularidades durante el Miss Universo 2025, lo que derivó en el arresto de trabajadores mexicanos.

    Acusan a Nawat de denunciar a Miss Universo ante la policía

    De acuerdo con el periodista Miguel Masjuan, del programa ¡Tal Cual! Sin Filtro, el empresario tailandés denunció a la organización de Miss Universo al descubrir que una de las marcas patrocinadoras pertenecía a una empresa filipina de juegos en línea, actividad considerada ilegal en Tailandia.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gisela Valcárcel reaparece frente a Panamericana TV y sorprende con mensaje sobre su posible regreso

    “Él descubrió que uno de los anunciantes de Miss Universo es una empresa de juegos online de Filipinas, y en Tailandia están prohibidos los juegos de azar. ¿Qué hizo él? Fue y los denunció con la policía”, explicó Masjuan durante la transmisión.

    El operativo que se llevó a cabo posteriormente habría terminado con la detención de varios empleados mexicanos que trabajaban en la producción del certamen.

    “Me dicen que estaban desayunando y aparece la policía; como si fuera una imagen de ICE en California, se llevaron presos a todos los mexicanos, a los maquiladores”, relató el comunicador.

    Tensión diplomática entre México y Tailandia

    Según Masjuan, Nawat desconocía que las personas afectadas eran mexicanas, lo que habría generado tensión entre las delegaciones.

    “La mayoría del grupo de trabajadores son mexicanos. El CEO es guatemalteco, pero el resto son mexicanos”, detalló.

    Este nuevo episodio agrava la controversia que rodea a Itsaragrisil, quien semanas atrás fue criticado por interrumpir y ofender públicamente a la representante mexicana Fátima Bosch durante un evento oficial, gesto que fue calificado por la organización internacional como “inaceptable”.

    Aunque el empresario ofreció disculpas entre lágrimas, las repercusiones no cesaron. Medios asiáticos aseguran que Nawat habría perdido parte de su influencia dentro de Miss Universo, mientras que la delegación mexicana, encabezada por Raúl Rocha Cantú, planea emprender acciones legales.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron: cómo fue la ceremonia y todos los momentos más emotivos

    Un mundo de belleza lleno de polémica

    La polémica actual refuerza la percepción de que el glamour de los certámenes de belleza atraviesa una crisis. En lugar de coronas y pasarelas, los titulares giran ahora en torno a disputas de poder, choques culturales y escándalos internacionales.

    Entre lágrimas, disculpas y tensiones diplomáticas, el universo de las reinas de belleza parece más convulsionado que nunca, y el nombre de Nawat Itsaragrisil sigue en el centro de la tormenta.

    SOBRE EL AUTOR:
    Detienen a mexicanos en Tailandia tras denuncia de Nawat Itsaragrisil contra el equipo de Miss Universo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Golden Edgen y su programación hot que veías a escondidas: 5 shows inolvidables

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;