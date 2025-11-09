Nawat Itsaragrisil, director de Miss Grand International , es acusado de provocar el arresto de mexicanos durante Miss Universo 2025 en Tailandia.

El director de Miss Universo Tailandia vuelve al centro de la polémica. | Composición Wapa

El nombre de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, vuelve a sacudir el mundo del entretenimiento. Tras el escándalo con la representante mexicana Fátima Bosch, ahora enfrenta una denuncia más seria: habría sido quien alertó a las autoridades tailandesas sobre presuntas irregularidades durante el Miss Universo 2025, lo que derivó en el arresto de trabajadores mexicanos.

Acusan a Nawat de denunciar a Miss Universo ante la policía

De acuerdo con el periodista Miguel Masjuan, del programa ¡Tal Cual! Sin Filtro, el empresario tailandés denunció a la organización de Miss Universo al descubrir que una de las marcas patrocinadoras pertenecía a una empresa filipina de juegos en línea, actividad considerada ilegal en Tailandia.

“Él descubrió que uno de los anunciantes de Miss Universo es una empresa de juegos online de Filipinas, y en Tailandia están prohibidos los juegos de azar. ¿Qué hizo él? Fue y los denunció con la policía”, explicó Masjuan durante la transmisión.

El operativo que se llevó a cabo posteriormente habría terminado con la detención de varios empleados mexicanos que trabajaban en la producción del certamen.

“Me dicen que estaban desayunando y aparece la policía; como si fuera una imagen de ICE en California, se llevaron presos a todos los mexicanos, a los maquiladores”, relató el comunicador.

Tensión diplomática entre México y Tailandia

Según Masjuan, Nawat desconocía que las personas afectadas eran mexicanas, lo que habría generado tensión entre las delegaciones.

“La mayoría del grupo de trabajadores son mexicanos. El CEO es guatemalteco, pero el resto son mexicanos”, detalló.

Este nuevo episodio agrava la controversia que rodea a Itsaragrisil, quien semanas atrás fue criticado por interrumpir y ofender públicamente a la representante mexicana Fátima Bosch durante un evento oficial, gesto que fue calificado por la organización internacional como “inaceptable”.

Aunque el empresario ofreció disculpas entre lágrimas, las repercusiones no cesaron. Medios asiáticos aseguran que Nawat habría perdido parte de su influencia dentro de Miss Universo, mientras que la delegación mexicana, encabezada por Raúl Rocha Cantú, planea emprender acciones legales.

Un mundo de belleza lleno de polémica

La polémica actual refuerza la percepción de que el glamour de los certámenes de belleza atraviesa una crisis. En lugar de coronas y pasarelas, los titulares giran ahora en torno a disputas de poder, choques culturales y escándalos internacionales.