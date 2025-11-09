Detienen a mexicanos en Tailandia tras denuncia de Nawat Itsaragrisil contra el equipo de Miss UniversoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El nombre de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, vuelve a sacudir el mundo del entretenimiento. Tras el escándalo con la representante mexicana Fátima Bosch, ahora enfrenta una denuncia más seria: habría sido quien alertó a las autoridades tailandesas sobre presuntas irregularidades durante el Miss Universo 2025, lo que derivó en el arresto de trabajadores mexicanos.
Acusan a Nawat de denunciar a Miss Universo ante la policía
De acuerdo con el periodista Miguel Masjuan, del programa ¡Tal Cual! Sin Filtro, el empresario tailandés denunció a la organización de Miss Universo al descubrir que una de las marcas patrocinadoras pertenecía a una empresa filipina de juegos en línea, actividad considerada ilegal en Tailandia.
LEE MÁS: Gisela Valcárcel reaparece frente a Panamericana TV y sorprende con mensaje sobre su posible regreso
“Él descubrió que uno de los anunciantes de Miss Universo es una empresa de juegos online de Filipinas, y en Tailandia están prohibidos los juegos de azar. ¿Qué hizo él? Fue y los denunció con la policía”, explicó Masjuan durante la transmisión.
El operativo que se llevó a cabo posteriormente habría terminado con la detención de varios empleados mexicanos que trabajaban en la producción del certamen.
“Me dicen que estaban desayunando y aparece la policía; como si fuera una imagen de ICE en California, se llevaron presos a todos los mexicanos, a los maquiladores”, relató el comunicador.
Tensión diplomática entre México y Tailandia
Según Masjuan, Nawat desconocía que las personas afectadas eran mexicanas, lo que habría generado tensión entre las delegaciones.
“La mayoría del grupo de trabajadores son mexicanos. El CEO es guatemalteco, pero el resto son mexicanos”, detalló.
Este nuevo episodio agrava la controversia que rodea a Itsaragrisil, quien semanas atrás fue criticado por interrumpir y ofender públicamente a la representante mexicana Fátima Bosch durante un evento oficial, gesto que fue calificado por la organización internacional como “inaceptable”.
Aunque el empresario ofreció disculpas entre lágrimas, las repercusiones no cesaron. Medios asiáticos aseguran que Nawat habría perdido parte de su influencia dentro de Miss Universo, mientras que la delegación mexicana, encabezada por Raúl Rocha Cantú, planea emprender acciones legales.
NO TE PIERDAS: Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron: cómo fue la ceremonia y todos los momentos más emotivos
Un mundo de belleza lleno de polémica
La polémica actual refuerza la percepción de que el glamour de los certámenes de belleza atraviesa una crisis. En lugar de coronas y pasarelas, los titulares giran ahora en torno a disputas de poder, choques culturales y escándalos internacionales.
Entre lágrimas, disculpas y tensiones diplomáticas, el universo de las reinas de belleza parece más convulsionado que nunca, y el nombre de Nawat Itsaragrisil sigue en el centro de la tormenta.