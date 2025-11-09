Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron: cómo fue la ceremonia y todos los momentos más emotivos

El vocalista de Líbido, Salim Vera, se casó con la modelo Claudia Sobenes en una emotiva boda en Arequipa. ¡Mira cómo fue su celebración!

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron: cómo fue la ceremonia y todos los momentos más emotivos
    El cantante de Líbido pasó a la fila de los casados.
    Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron: cómo fue la ceremonia y todos los momentos más emotivos

    El vocalista de Líbido, Salim Vera, y la modelo Claudia Sobenes, coronada Miss Ultra Universe 2023, unieron sus vidas en una ceremonia que combinó elegancia, romanticismo y rock and roll. La boda, realizada este sábado 8 de noviembre, se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales y entre los fans del cantante.

    La pareja eligió como escenario la histórica hacienda Huasacache, en Arequipa, donde familiares y amigos presenciaron una celebración íntima, pero llena de detalles significativos. La unión marcó un nuevo capítulo en la historia de amor que ambos vienen construyendo desde hace varios años.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Pamela López desata furor al revelar si espera a su quinto hijo y lanza explosiva confesión: "Paul quiere tener un bebé conmigo"

    La boda más elegante de la Ciudad Blanca

    Previo al gran día, Claudia Sobenes publicó una fotografía en un jacuzzi junto a su futuro esposo, con la frase “Contando las horas”. Por su parte, Salim Vera compartió la imagen de un ramo blanco con la foto de su madre fallecida, en un emotivo gesto que luego se reflejaría en la ceremonia.

    El cantante, de 54 años, vistió un elegante terno negro con detalles en perla y no dejó de lado sus clásicos lentes oscuros, incluso al llegar al altar. Mientras tanto, la novia, de 29 años, lució un vestido blanco con velo largo tipo princesa y un ramo de flores blancas con follaje verde.

    El wedding planner Roy Fernández fue el encargado de la ambientación, inspirada en un estilo industrial chic con acentos rockeros, predominando los tonos negros, blancos y verdes. “Queríamos una boda moderna, pero con la esencia artística de ellos”, señaló el organizador.

    Música, romance y un homenaje muy especial

    Uno de los momentos más emotivos fue cuando Salim incluyó en el ramo de la novia la fotografía de su madre, rindiéndole homenaje durante la ceremonia. Luego, en la recepción, el artista sorprendió al interpretar algunos temas de su repertorio junto a su banda, llenando de energía el ambiente.

    La decoración del pastel también fue un momento especial. Siguiendo una tendencia moderna, los novios decoraron en vivo su torta nupcial con fresas, arándanos y azúcar impalpable, mientras los invitados coreaban y grababan cada instante.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Hijo de Karla Tarazona enfrentó al novio de Camila Domínguez y LO BOTÓ de su casa por defenderla

    wapa.pe

    Una historia de amor sin escándalos

    La historia de amor entre Salim Vera y Claudia Sobenes comenzó gracias a Facebook, red social en la que ambos se conocieron hace algunos años. Pese a los 25 años de diferencia, su vínculo se ha mantenido estable y lejos de la polémica.

    “Convivir fue un reto, pero también una decisión que nos unió más”, comentó Claudia en una entrevista previa, donde reveló que sueñan con tener hijos. En 2024, la pareja ya vivía junta y compartía viajes y proyectos personales.

    La boda en Arequipa no solo selló su amor, sino que también reflejó su esencia: una mezcla de elegancia, libertad y pasión por la vida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron: cómo fue la ceremonia y todos los momentos más emotivos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Pamela López desata furor al revelar si espera a su quinto hijo y lanza explosiva confesión: "Paul quiere tener un bebé conmigo"

    Hijo de Karla Tarazona enfrentó al novio de Camila Domínguez y LO BOTÓ de su casa por defenderla

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Mario Hart no calla más al revelar cómo están sus hijos tras partida de Korina Rivadeneira a Venezuela

    Lo más vistos en Farándula

    Hijo de Claudio Pizarro destapa su verdadero vínculo con la madre de su hermana menor

    Padre de Daniela Darcourt no se calla y sorprende con reacción a separación de su hija con Waldir Felipa: "No sirve..."

    Andrés Wiese fue operado de emergencia tras presentar problemas de salud y revela su delicado diagnóstico

    Korina Rivadeneira sorprende al revelar a qué se dedica su padre en Venezuela: "Para él no existen imposibles"

    Ethel Pozo no se guarda nada y EXPONE el pasado de Edson Dávila con un hombre con hijos

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;