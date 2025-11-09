Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron: cómo fue la ceremonia y todos los momentos más emotivos

El vocalista de Líbido, Salim Vera , se casó con la modelo Claudia Sobenes en una emotiva boda en Arequipa. ¡Mira cómo fue su celebración!

El cantante de Líbido pasó a la fila de los casados.

El vocalista de Líbido, Salim Vera, y la modelo Claudia Sobenes, coronada Miss Ultra Universe 2023, unieron sus vidas en una ceremonia que combinó elegancia, romanticismo y rock and roll. La boda, realizada este sábado 8 de noviembre, se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales y entre los fans del cantante.

La pareja eligió como escenario la histórica hacienda Huasacache, en Arequipa, donde familiares y amigos presenciaron una celebración íntima, pero llena de detalles significativos. La unión marcó un nuevo capítulo en la historia de amor que ambos vienen construyendo desde hace varios años.

La boda más elegante de la Ciudad Blanca

Previo al gran día, Claudia Sobenes publicó una fotografía en un jacuzzi junto a su futuro esposo, con la frase “Contando las horas”. Por su parte, Salim Vera compartió la imagen de un ramo blanco con la foto de su madre fallecida, en un emotivo gesto que luego se reflejaría en la ceremonia.

El cantante, de 54 años, vistió un elegante terno negro con detalles en perla y no dejó de lado sus clásicos lentes oscuros, incluso al llegar al altar. Mientras tanto, la novia, de 29 años, lució un vestido blanco con velo largo tipo princesa y un ramo de flores blancas con follaje verde.

El wedding planner Roy Fernández fue el encargado de la ambientación, inspirada en un estilo industrial chic con acentos rockeros, predominando los tonos negros, blancos y verdes. “Queríamos una boda moderna, pero con la esencia artística de ellos”, señaló el organizador.

Música, romance y un homenaje muy especial

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Salim incluyó en el ramo de la novia la fotografía de su madre, rindiéndole homenaje durante la ceremonia. Luego, en la recepción, el artista sorprendió al interpretar algunos temas de su repertorio junto a su banda, llenando de energía el ambiente.

La decoración del pastel también fue un momento especial. Siguiendo una tendencia moderna, los novios decoraron en vivo su torta nupcial con fresas, arándanos y azúcar impalpable, mientras los invitados coreaban y grababan cada instante.

Una historia de amor sin escándalos

La historia de amor entre Salim Vera y Claudia Sobenes comenzó gracias a Facebook, red social en la que ambos se conocieron hace algunos años. Pese a los 25 años de diferencia, su vínculo se ha mantenido estable y lejos de la polémica.

“Convivir fue un reto, pero también una decisión que nos unió más”, comentó Claudia en una entrevista previa, donde reveló que sueñan con tener hijos. En 2024, la pareja ya vivía junta y compartía viajes y proyectos personales.