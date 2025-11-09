Pamela López revela que Paul Michael le pidió varias veces tener un bebé y sorprende al contar si ya está embarazada de su quinto hijo. ¿Se viene otro heredero?

¿Se aproxima un nuevo integrante a la familia? En medio de los constantes rumores sobre un posible embarazo, Pamela López sorprendió a todos al romper su silencio durante su participación en el programa Esta Noche. La empresaria contó detalles inéditos sobre su relación con Paul Michael y reveló que él le ha insistido varias veces en convertirse nuevamente en padres. ¿Será que la pareja ya está esperando un bebé?

Durante su participación en el programa Esta Noche, el vidente Frank Mendizábal decidió realizarle una lectura de cartas a la expareja de Christian Cueva, donde terminó asegurando que veía un embarazo en su futuro. “¿Estás embarazada?”, le preguntó sin rodeos, pero ella lo negó de manera tajante.

“No. Yo actualmente estoy ligada, pero es un tema que conversamos muchísimo con Paul. Paul siempre me habla de poder tener un hijo todo el tiempo, todo el tiempo está en su cabeza de él y hubiese sido lindo, pero actualmente yo estoy ligada, ya no puedo tener hijos”, comentó Pamela López descartando esa posibilidad.

Sin embargo, Paul Michael no dudó en intervenir de inmediato y expresó: “La desligo yo”, con una sonrisa, mientras su pareja insistía en que no podría tener un bebé con él. En ese instante, la ‘Chola Chabuca’ les recomendó no pensar en más hijos por el momento, recordándole a Pamela que aún tiene tres pequeños a su cuidado.

Paul Michael sorprende a Pamela López al 'pedirle matrimonio' en vivo

La noche del 25 de septiembre, en Habla Chino, Paul Michael sorprendió a Pamela López al entregarle un anillo de compromiso en vivo. El emotivo gesto conmovió hasta las lágrimas a la influencer, generando risas y comentarios en el set. Lo que empezó como una tierna escena romántica terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la transmisión.

“Espérate, que quiero llorar”, dijo Pamela López entre risas, pues todo se trataba de un gesto simbólico tras la pregunta que Aldo Miyashiro le hizo, lo que terminó en una pedida de mano en tono de broma.