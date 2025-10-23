Wapa.pe
Jesús Barco REAPARECIÓ luego de oficializarse el fin de su relación con Melissa Klug y DESCARTÓ reconciliación

Paul Michael revela que comprará un departamento para los hijos de Pamela López por temor al desalojo

Después de revelarse que Christian Cueva habría vendido el departamento que adquirió junto a Pamela López, Paul Michael reveló sus planes para protegerlo. 

    Paul Michael revela que comprará un departamento para los hijos de Pamela López por temor al desalojo
    Pamela López vive momentos de angustia ante la posibilidad de que Christian Cueva le quite el departamento donde reside junto a sus tres hijos, luego de que el futbolista vendiera una propiedad que, según la empresaria, sería parte de la herencia de su hija mayor. En medio de esta nueva disputa, Paul Michael, su actual pareja, sorprendió al anunciar que planea comprarle un departamento para garantizar la estabilidad de su familia.

    Paul Michael promete hogar a Pamela López y sus hijos

    La animadora de eventos volvió a enfrentarse públicamente con su expareja, esta vez por los bienes adquiridos antes y durante su matrimonio. Entre ellos, se encuentra el inmueble que pertenecía a los padres de Pamela y que, presuntamente, sería heredado por su hija mayor, pero que Cueva habría vendido sin su autorización.

    Tras expresar su preocupación por el lugar donde vive actualmente con sus pequeños, vivienda que Cueva abandonó para iniciar una relación con Pamela Franco, Paul Michael fue consultado sobre el tema y dio una contundente respuesta. El joven, de 26 años, quien ha sido señalado en redes como “mantenido”, sorprendió con su determinación:

    “Estamos trabajando, que Dios nos llene de mucho trabajo, compro un departamento y me los llevo pues”, afirmó con firmeza, dejando claro que está dispuesto a convivir con Pamela y darle un hogar seguro junto a sus hijos.

    El influencer también destacó el esfuerzo constante de su pareja por proteger los derechos y el bienestar de los menores, asegurando que ambos continúan luchando por su estabilidad familiar sin adelantarse a los hechos.

    Hermano de Christian Cueva responde y desmiente a Pamela López

    Por su parte, Marcial Cueva, hermano del futbolista y estudiante de Derecho, utilizó sus redes sociales para aclarar la situación legal de los bienes. Según explicó, los hijos de Pamela López no tienen actualmente derecho a heredar las propiedades de su padre, ya que los derechos patrimoniales solo se ejercen tras el fallecimiento.

