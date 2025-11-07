Pamela López vuelve a estar en el ojo público tras conocerse que no estaría pasando por un buen momento económico. Esto ocurre luego de que Christian Cueva la amenazara con llevarla a prisión por supuestamente hostigarlo con sus declaraciones.

A raíz de ello, Anhelí Arias, quien anteriormente la acusó de mantener un vínculo con su expareja Dayron Martin, sorprendió al revelar nuevos detalles sobre la complicada situación financiera de la pareja de Paul Michael.

Según la resolución judicial presentada por el abogado de Christian Cueva, Pamela López tiene estrictamente prohibido emitir opiniones, brindar entrevistas o difundir cualquier tipo de información relacionada con el proceso judicial, los conflictos familiares, la vida privada o los antecedentes penales del futbolista. Esta medida se extiende a redes sociales, medios de comunicación y cualquier espacio público.

Pese a ello, López ha manifestado que continuará luchando por sus hijos, aunque evitó pronunciarse sobre el padre de ellos, tal como había anticipado su abogado en Amor y Fuego, quien confirmó que la animadora acataría las disposiciones judiciales.

Por su parte, Anhelí Arias, expareja de Dayron Martin, volvió a referirse a Pamela López en una reciente entrevista, donde reveló detalles sobre su situación económica actual. Según contó, la novia de Paul Michael había sido contratada por varias marcas durante Halloween; sin embargo, su suerte habría cambiado tras quedarle prohibido hablar de Cueva, lo que habría reducido el interés de las empresas al ya no generar polémica.

“Trabajar hablando de su expareja es obtener dinero fácil, ahora ella va a tener que lucharla, sudarla, porque ya se le acabó el dinero que le generaba Cueva”, dijo a Trome.