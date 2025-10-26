Wapa.pe
BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

Pamela López sorprende al presentar a Paul Michael ante la familia Cueva tras prometer una costosa vivienda

Pamela López y Paul Michael viajaron para visitar a la familia Cueva tras revelarse que el cantante le comprará un costoso departamento a ella y a sus hijos.

    Pamela López sorprende al presentar a Paul Michael ante la familia Cueva tras prometer una costosa vivienda
    Pamela López | Composición Wapa | Instagram
    Pamela López sorprende al presentar a Paul Michael ante la familia Cueva tras prometer una costosa vivienda

    Pamela López volvió a captar la atención en redes sociales al compartir una imagen junto a Paul Michael durante una visita a la familia Cueva.

    La instantánea generó sorpresa, pues llega días después de que el cantante anunciara su intención de comprarle un departamento a ella y a sus hijos, luego de los rumores sobre un posible desalojo por parte de su aún esposo, el futbolista Christian Cueva.

    wapa.pe

    Pamela López y Paul Michael visitaron a la familia Cueva

    La aún esposa del futbolista conocido como ‘Aladino’ y el exintegrante de la ‘Orquesta Candela’ prepararon sus maletas y emprendieron un viaje hacia Piura. No obstante, lo que más generó sorpresa entre sus seguidores fue la fotografía que ella publicó, en la que dejó ver que visitó Máncora para disfrutar de un momento especial junto a la familia Cueva.

    Al parecer, los miembros de la familia Cueva que Pamela visitó no tendrían relación directa con el jugador Christian Cueva, motivo por el cual la empresaria no dudó en destacar que se trataba de los “verdaderos Cueva”.

    Con los verdaderos Cueva”, se puede leer en el breve texto que acompañó la imagen que compartió en sus historias de Instagram, generando múltiples reacciones entre los usuarios por el mensaje.

    wapa.pe

    Pamela López se pronuncia sobre la crisis entre Christian Cueva y Pamela Franco

    Con evidente ironía, Pamela López manifestó su “afecto” al conocerse la presunta crisis entre Christian Cueva y Pamela Franco. Fiel a su estilo directo y provocador, la empresaria lanzó comentarios cargados de sarcasmo, asegurando que ambos hacen la pareja perfecta al calificarlos como “mitómanos”.

    No me digas eso. Ellos se merecen, no pueden estar en crisis, merecen estar juntos, tienen que estar juntos hasta el fin del mundo. Ella y él son mitómanos, es lo que pienso y considero por mis vivencias y experiencias. Son unos mitómanos y así van a morir”, declaró a Trome.

    Pamela López sorprende al presentar a Paul Michael ante la familia Cueva tras prometer una costosa vivienda
