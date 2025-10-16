Alexandra Hörler cuenta los días para dar a luz y tener en brazos a su bebé: “Falta poquísimo para que llegue Isabella”

Alexandra Hörler revela que falta “poquísimo” para conocer a su bebé Isabella y Antonio Pavón confiesa detalles de su pasado con la periodista.

Alexandra Hörler está ansiosa por la llegada de su bebé. | Composición Wapa.

La periodista deportiva Alexandra Hörler vive una de las etapas más emocionantes de su vida. En la recta final de su embarazo, compartió con sus seguidores que Isabella, su primera hija, podría llegar al mundo en cualquier momento.

“Falta poquísimo para que llegue Isabella. Estuve en Cusco y casi se me viene allá, por eso me mandaron descanso”, reveló entre risas la futura mamá, quien ha mantenido informados a sus seguidores sobre cada paso de su dulce espera.

Cuando fue consultada sobre la fecha estimada del parto, Alexandra confirmó: “¿Tu bebé nace el otro mes? —Sí, en noviembre.”

Y, con humor, añadió: “Será escorpio… igual que yo. Mi cumpleaños es este 24, será de mi mismo signo. Voy a pagar todos mis pecados (ríe)”.

Antonio Pavón confirma su pasado amoroso con Alexandra Hörler

Mientras la periodista disfruta de su etapa maternal, su nombre volvió a mencionarse en la televisión luego de que Antonio Pavón hablara abiertamente sobre el romance que ambos mantuvieron hace algunos años.

Durante su participación en El valor de la verdad, el torero español confirmó la relación y destacó que fue algo distinto a lo que había vivido antes.

“Tengo que confesarte que para mí sí fue un verdadero romance, con las otras (chicas) éramos amigos. Sentí algo muy especial por Alexandra, es una chica muy seria”, afirmó Pavón frente a Beto Ortiz.

El exintegrante de realitys también explicó que el vínculo fue corto pero significativo: “Duró unos meses, pocos, fue algo serio o lo sentí serio”, señaló.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el conductor le preguntó si le fue infiel durante esa etapa. Pavón, entre risas, respondió con ironía: “No, a Alexandra no le saqué la vuelta. No, tampoco me dio tiempo, Beto”.