Querido conductor de TV falleció tras días internado en emergencia y revelan sus DESGARRADORAS palabras: "No podía respirar"

Emilio García, ‘Emilio Sueños ’, fallece a los 41 años en Ecuador tras complicaciones por testosterona. Conoce la emotiva historia y su legado en televisión y modelaje.

El mundo del entretenimiento latino se encuentra de luto tras el fallecimiento del presentador, modelo y cantante venezolano Emilio García, más conocido como ‘Emilio Sueños’. La noticia fue confirmada por medios ecuatorianos como Ecuavisa, Expreso y El Telégrafo, luego de que el artista fuera hospitalizado de emergencia en Guayaquil, Ecuador, el pasado domingo 5 de octubre.

La muerte de un querido conductor y modelo

Según los reportes, Emilio García permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Guasmo Sur, donde su estado de salud se deterioró rápidamente desde su ingreso el miércoles 1 de octubre. La causa principal de su fallecimiento fue un infarto, ligado a complicaciones derivadas del uso de testosterona, según explicaron sus cercanos y los medios locales.

Ivanna Melgar, considerada la “mejor amiga” de García, reveló detalles desgarradores sobre los últimos momentos del presentador: “De un momento a otro empezó a toser y a no poder respirar. Él me mandaba audios diciendo que no era una gripe, sino que simplemente no podía respirar”, comentó Ivanna a Extra.

Los médicos detectaron que el corazón de Emilio “estaba agrandado e hinchado por el exceso de testosterona”, un factor que, sumado al uso de biopolímeros en sus glúteos, complicó aún más su salud. A pesar de las transfusiones y los intentos de remover la hormona, su organismo no resistió.

Emilio García y su legado en la televisión

Nacido en Anzoátegui, Venezuela, Emilio se trasladó a Ecuador hace seis años con la meta de consolidar su carrera en televisión. A lo largo de su trayectoria, participó en el programa Agárrate por Telepremier y fundó Emilio Models, agencia dedicada a impulsar a jóvenes interesados en el modelaje.

Sobre su trayectoria y compromiso, Emilio comentó en entrevistas previas: “Me había sometido a dos cirugías en mi nariz y, una vez en Ecuador, continué con procedimientos estéticos en labios, glúteos y abdomen”.

Su última publicación en redes

El 19 de septiembre de 2025, Emilio compartió un mensaje relacionado con sus clases de modelaje, evidenciando que su salud no estaba del todo bien: “Hola nuevas alumnas y alumnos por tema de salud (no me he sentido bien) el ensayo de mañana sábado quedará para el siguiente sábado a la misma hora y al mismo lugar”, escribió.