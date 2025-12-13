La colaboración de Pamela Franco y Leonard León, expareja de Karla Tarazona se interpretó como un mensaje indirecto a la presentadora, tras sus diferencias con el cantante.

¡Nadie se lo imaginó! Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al invitar a su show a importantes artistas como Lucho Paz y Kate Candela. Sin embargo, una de las uniones que nadie vio venir fue la de la cumbiambera con Leonard León, expareja de Karla Tarazona. Ambos artistas brillaron en el escenario, causando sensación en el público.

Pamela Franco y Leonard León se lucen juntos en concierto

Este viernes 12 de diciembre, Pamela Franco compartió en sus historias una muestra de lo que fue su concierto ‘Voces por una Navidad’, donde tuvo varios artistas invitados como Kate Candela, Marina Yac, Dilbert Aguilar y el mismísimo Leonard León, ex de Karla Tarazona y padre de dos de sus hijos, con quien esta última ha tenido diversos enfrentamientos.

La cantante se lució en el escenario cantando al ritmo de ‘Cómo te voy a olvidar’ en dúo con Leonard, haciendo bailar y cantar al público que los animaba con aplausos y acompañándolos al interpretar el tema.

El reciente acercamiento artístico no pasó desapercibido y, para un sector del público, podría interpretarse como un mensaje indirecto hacia la conductora de 'Préndete', debido a su vínculo con Christian Domínguez, quien es el padre de la hija de Pamela Franco.

Sin embargo, lejos de cualquier especulación, la intérprete apostó por concretar esta sorpresiva colaboración sin mostrar reparos, dejando en claro que lo profesional estuvo por encima de cualquier comentario.

Leonard León se pronuncia tras cantar con Pamela Franco

Luego de su reciente aparición en un escenario junto a Pamela Franco, Leonard León decidió referirse públicamente a esta experiencia artística, la cual se dio en el marco de una actividad solidaria realizada en San Martín de Porres. El cantante valoró la invitación y resaltó el impacto positivo que tuvo el evento, especialmente por su finalidad benéfica.

En conversación con Trome, el cumbiambero explicó cómo se concretó su participación y el corto proceso de preparación previo al show: “Pamela me invitó para participar de dicho evento benéfico que se realizó en San Martín de Porres, donde cantamos un tema y todo lo recaudado era el bien de los niños. Un día antes ensayamos y fue suficiente para que todo quede listo. Lo más importante es que al público le gusto mi participación y yo sigo dándole con fuerza a la música”, señaló.