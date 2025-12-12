Wapa.pe
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: "La denunció por extorsión y chantaje"

Cueva se pone de rodillas ante Pamela Franco en concierto para anunciar boda, pese a que sigue casado

Durante el primer show del tour “El Cervecero”, Christian Cueva sorprendió al arrodillarse frente a Pamela Franco, anunciar que planea casarse con ella y revelar al alcalde que oficiará su matrimonio.

    Cueva se pone de rodillas ante Pamela Franco en concierto para anunciar boda, pese a que sigue casado
    Cueva se pone de rodillas ante Pamela Franco en concierto
    Cueva se pone de rodillas ante Pamela Franco en concierto para anunciar boda, pese a que sigue casado

    Christian Cueva y Pamela Franco volvieron a compartir escenario tras oficializar su romance en octubre del 2024, consolidando una de las relaciones más comentadas del espectáculo pese a la polémica con Pamela López.

    Este primer show conjunto formó parte de su nueva gira y ambos se prepararon previamente; sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue lo que él reveló frente a los asistentes, aun cuando días antes había señalado que primero debía resolver su divorcio con Pamela López antes de concretar sus planes de boda con Franco.

    En un inicio, el futbolista decidió arrodillarse ante su pareja mientras cantaban ‘Nos amamos y qué’, gesto que desató euforia entre el público al verlos nuevamente demostrando cariño.

    Pero el momento más sorprendente ocurrió cuando apareció el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, debido a que el evento tenía un fin benéfico y la entrada consistía en llevar víveres.

    El burgomaestre quedó impactado cuando Cueva anunció que se casaría con la cantante de cumbia e incluso afirmó que él sería quien los uniera en matrimonio.

    "Me voy a casar en San Martín, aquí en el distrito de San Martín me voy a casar, verdad me va a casar", expresó ante los gritos del público. Aunque la artista reaccionó entre risas, decidió poner fin al instante romántico para continuar con la siguiente canción.

    Es importante mencionar que cada vez que surge el tema del matrimonio, Pamela Franco suele incomodarse, pues reconoce que él aún no ha concluido su proceso de divorcio con Pamela López. Incluso, hace unos días, el futbolista evitó confirmar si realmente desea casarse con ella, recordando que todavía tiene asuntos legales pendientes relacionados con la madre de sus hijos.

    Cueva se pone de rodillas ante Pamela Franco en concierto para anunciar boda, pese a que sigue casado
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

