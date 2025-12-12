Cueva se pone de rodillas ante Pamela Franco en concierto para anunciar boda, pese a que sigue casado

Durante el primer show del tour “ El Cervecero ”, Christian Cueva sorprendió al arrodillarse frente a Pamela Franco , anunciar que planea casarse con ella y revelar al alcalde que oficiará su matrimonio.

Christian Cueva y Pamela Franco volvieron a compartir escenario tras oficializar su romance en octubre del 2024, consolidando una de las relaciones más comentadas del espectáculo pese a la polémica con Pamela López.

Este primer show conjunto formó parte de su nueva gira y ambos se prepararon previamente; sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue lo que él reveló frente a los asistentes, aun cuando días antes había señalado que primero debía resolver su divorcio con Pamela López antes de concretar sus planes de boda con Franco.

En un inicio, el futbolista decidió arrodillarse ante su pareja mientras cantaban ‘Nos amamos y qué’, gesto que desató euforia entre el público al verlos nuevamente demostrando cariño.

Pero el momento más sorprendente ocurrió cuando apareció el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, debido a que el evento tenía un fin benéfico y la entrada consistía en llevar víveres.

El burgomaestre quedó impactado cuando Cueva anunció que se casaría con la cantante de cumbia e incluso afirmó que él sería quien los uniera en matrimonio.

"Me voy a casar en San Martín, aquí en el distrito de San Martín me voy a casar, verdad me va a casar", expresó ante los gritos del público. Aunque la artista reaccionó entre risas, decidió poner fin al instante romántico para continuar con la siguiente canción.