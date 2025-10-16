Mónica Sánchez no contuvo sus palabras y, al ser abordada por las cámaras del canal de streaming durante la marcha del 15 de octubre , aprovechó la ocasión para criticarlos con firmeza.

El 15 de octubre, Mónica Sánchez fue una de las participantes más destacadas en la Marcha Nacional realizada en Lima, donde diversos colectivos exigieron al Estado acciones urgentes frente a la creciente inseguridad ciudadana. La actriz acudió junto a representantes del gremio artístico y se sumó al reclamo popular que congregó a cientos de personas en el centro de la ciudad.

Durante la movilización, Mónica Sánchez fue abordada por las cámaras de La Roro Network, el canal de streaming dirigido por Carlos Orozco. El equipo pretendía recoger su opinión sobre las demandas sociales, pero la intérprete sorprendió al aprovechar la entrevista para lanzar una fuerte crítica contra el canal de YouTube.

En sus declaraciones, la artista expresó su molestia por la actitud del equipo de La Roro Network, a quienes acusó de burlarse de quienes piensan diferente. “Ya estamos grandes, el país está que arde y por hacer un chistecito barato, no solo traicionan ideales que es importante defender, traicionan a su gremio los chicos que están en esa mesa”.

Asimismo, Mónica Sánchez pidió respeto por parte del canal, resaltando la gravedad de la situación nacional y la responsabilidad de los comunicadores. “A mí me da vergüenza ajena. Con respeto les contestamos porque somos ciudadanos que merecemos respeto, exijo que tenga un decoro en un momento como este. Nadie les pide que pensemos iguales, pero en chistecito se faltan el respeto a ustedes mismos y se lo faltan a un gremio que pertenecen. No se hagan eso”.

Sus palabras generaron un amplio debate en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron su mensaje como una indirecta hacia Gabriel Calvo y el equipo del pódcast Nadie se salva, conocidos por sus comentarios críticos sobre la participación de Sánchez en la discusión de la ley del artista.

Gabriel Calvo y su enfrentamiento con Mónica Sánchez

En junio de este año, Gabriel Calvo habló abiertamente sobre los desacuerdos surgidos en un grupo de WhatsApp creado para debatir la ley del artista en Perú, donde participaron más de 900 actores. En declaraciones al pódcast Nadie se salva, el actor relató el tenso ambiente que lo llevó a abandonar el grupo poco después de su creación.