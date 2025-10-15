Israel Dreyfus ‘SACA CARA’ por Sheyla Rojas por chats FILTRADOS con Advíncula: “Tomaba su avena en bolsa” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Israel Dreyfus ‘SACA CARA’ por Sheyla Rojas por chats FILTRADOS con Advíncula: “Tomaba su avena en bolsa” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El exintegrante del recordado programa ‘Combate’, Israel Dreyfus, visitó recientemente el set del espacio televisivo ‘Chimi Churri’, donde fue consultado sobre la relación sentimental que en el pasado mantuvo con Sheyla Rojas. Lo que sorprendió a los presentes fue la actitud del modelo, quien no dudó en defender a su expareja y resaltar su verdadera personalidad, muy distinta a la imagen que suele mostrar en redes sociales.

Durante la entrevista, Dreyfus recordó su vínculo con la popular influencer y aseguró que Sheyla no es una persona interesada, como muchos la califican. Su declaración generó comentarios entre los panelistas, que no esperaban una respuesta tan amable hacia la exmodelo.

Cabe recordar que en el año 2020, Sheyla Rojas se vio envuelta en una fuerte polémica tras la filtración de chats comprometedores, donde se refería a su presunto romance con el futbolista Luis Advíncula y mencionaba los costosos regalos y viajes que esperaba recibir. Dichas conversaciones afectaron considerablemente su reputación en el medio del espectáculo.

Por esa razón, los conductores del programa no dudaron en preguntarle a Israel cómo fue realmente convivir con ella. Para sorpresa de todos, el modelo explicó que su experiencia con Sheyla fue totalmente distinta a lo que se comentaba en televisión y redes.

“Por más materialista que la gente piense que es, con Sheyla podía ir al mercado y tomar su avena en bolsa. (...) Ella es bien sencilla, pero aspiracionalmente le gustaban otras cosas”, expresó Dreyfus, dejando claro que la conductora tenía una personalidad más humilde de lo que muchos imaginan.

El exchico reality también señaló que, más allá de las apariencias, Sheyla siempre fue una mujer alegre y natural, capaz de disfrutar de los pequeños momentos sin necesidad de lujos.

Por otro lado, la vida amorosa de Sheyla Rojas volvió a captar la atención en el 2023, cuando reveló detalles de cómo conoció a su actual pareja, Sir Winston, durante una entrevista para el programa Estás en todas.