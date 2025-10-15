Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Israel Dreyfus saca cara’ por Sheyla Rojas por chats filtrados con Advíncula

Israel Dreyfus habló sobre Sheyla Rojas cuando eran compañeros en Combate.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Israel Dreyfus saca cara’ por Sheyla Rojas por chats filtrados con Advíncula
    Israel Dreyfus ‘SACA CARA’ por Sheyla Rojas por chats FILTRADOS con Advíncula: “Tomaba su avena en bolsa” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Israel Dreyfus saca cara’ por Sheyla Rojas por chats filtrados con Advíncula

    El exintegrante del recordado programa ‘Combate’, Israel Dreyfus, visitó recientemente el set del espacio televisivo ‘Chimi Churri’, donde fue consultado sobre la relación sentimental que en el pasado mantuvo con Sheyla Rojas. Lo que sorprendió a los presentes fue la actitud del modelo, quien no dudó en defender a su expareja y resaltar su verdadera personalidad, muy distinta a la imagen que suele mostrar en redes sociales.

    Durante la entrevista, Dreyfus recordó su vínculo con la popular influencer y aseguró que Sheyla no es una persona interesada, como muchos la califican. Su declaración generó comentarios entre los panelistas, que no esperaban una respuesta tan amable hacia la exmodelo.

    Cabe recordar que en el año 2020, Sheyla Rojas se vio envuelta en una fuerte polémica tras la filtración de chats comprometedores, donde se refería a su presunto romance con el futbolista Luis Advíncula y mencionaba los costosos regalos y viajes que esperaba recibir. Dichas conversaciones afectaron considerablemente su reputación en el medio del espectáculo.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Sir Winston muestra su desesperación tras preocupante estado de Sheyla Rojas en el hospital

    Por esa razón, los conductores del programa no dudaron en preguntarle a Israel cómo fue realmente convivir con ella. Para sorpresa de todos, el modelo explicó que su experiencia con Sheyla fue totalmente distinta a lo que se comentaba en televisión y redes.

    “Por más materialista que la gente piense que es, con Sheyla podía ir al mercado y tomar su avena en bolsa. (...) Ella es bien sencilla, pero aspiracionalmente le gustaban otras cosas”, expresó Dreyfus, dejando claro que la conductora tenía una personalidad más humilde de lo que muchos imaginan.

    El exchico reality también señaló que, más allá de las apariencias, Sheyla siempre fue una mujer alegre y natural, capaz de disfrutar de los pequeños momentos sin necesidad de lujos.

    Por otro lado, la vida amorosa de Sheyla Rojas volvió a captar la atención en el 2023, cuando reveló detalles de cómo conoció a su actual pareja, Sir Winston, durante una entrevista para el programa Estás en todas.

    Según contó la propia Sheyla, su encuentro con Sir Winston ocurrió durante un viaje a México, donde un amigo en común los presentó. En medio de una conversación casual, el empresario se acercó y se sentó junto a ella, momento en el que empezaron a hablar sobre un próximo viaje a Milán, lo que marcó el inicio de su historia juntos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Israel Dreyfus saca cara’ por Sheyla Rojas por chats filtrados con Advíncula
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Macarena Vélez CONFIESA su dolorosa pérdida luego de revelar que mamá de hija de Said Palao se metió en su relación con él: "Angelito del cielo"

    Reinaldo Dos Santos confirma en vivo que José Jerí tiene los días contados en el gobierno y revela al nuevo presidente

    Daniela Darcourt sorprende al tomar drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa y el ‘hijo’ que tuvieron juntos

    Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

    Querido conductor de TV falleció tras días internado en emergencia y revelan sus DESGARRADORAS palabras: "No podía respirar"

    Lo más vistos en Farándula

    Daniela Darcourt reaparece tras 'ampay' de su novio con otra mujer y le grita su amor a Eva Ayllón: ‘Te amo’

    Darinka Ramírez se lanza contra Jefferson Farfán por no apoyar así a su hija: “No le pido ni un sol”

    Nuevo audio ‘hunde’ a Maju Mantilla tras ser descubierto su supuesto ampay con productor: “Se pone nerviosa y …”

    Ricardo Morán no puede más y llora desgarradoramente en 'Yo Soy' con tributo a Whitney Houston

    ¿Patricio Parodi y Rosángela Espinoza confirman su relación? Modelos son vistos como esposos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;