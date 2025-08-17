Los rumores apuntan al regreso de Doña Nelly, interpretada por Irma Maury , a ‘Al Fondo Hay Sitio’ tras la llegada de la nueva telenovela de Latina Televisión.

La competencia televisiva vuelve a encenderse con el estreno de ‘Eres mi bien’, la nueva apuesta de Latina que reunirá a reconocidas estrellas de la actuación. Sin embargo, América TV no piensa quedarse atrás y ya se habla de un regreso impactante en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Los rumores apuntan a la vuelta de uno de los personajes más queridos y polémicos de la serie. ¿Será cierto que Irma Maury, la recordada Doña Nelly podría volver a escena?

¿Regresará Doña Nelly a ‘Al Fondo Hay Sitio’ tras el estreno de ‘Eres mi bien’?

Latina Televisión alista un gran estreno para este lunes 18 de agosto con ‘Eres mi bien’, una telenovela que reúne a reconocidas figuras como Mónica Sánchez, David Villanueva, Paul Martin, César Ritter, Roberto Moll, Fiorella Luna y Stephano Meier.

La incorporación de Mónica Sánchez, muy recordada por dar vida a Charito en ‘Al Fondo Hay Sitio’ no pasó desapercibida y encendió las alarmas en América TV.

En el espacio digital Chimi churri, transmitido por Trivu TV, el conductor Cristian Bairo lanzó una frase que de inmediato generó expectativa entre los seguidores de la popular serie: "No estoy autorizado, pero va a entrar un personaje a 'Al fondo hay sitio' que va a aniquilar el estreno de la novela de Latina".

A partir de sus palabras, las especulaciones no se hicieron esperar. El rumor apunta a que el personaje sería nada menos que ‘Doña Nelly’, la matriarca de los Gonzales interpretada por Irma Maury, quien falleció en la sexta temporada. De inmediato, los fans comenzaron a preguntarse cómo justificaría la producción un regreso tan inesperado.

Irma Maury sorprendió al hablar de su regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’

El público de 'Al Fondo Hay Sitio' no deja de preguntarse si algún día volverá a ver a Doña Nelly en pantalla. La actriz Irma Maury, durante su visita a 'El Reventonazo de la Chola' en 2024, aclaró cuál sería la única manera en que aceptaría regresar a la ficción, aunque no necesariamente en la piel de la recordada matriarca de los Gonzales.

“Otro personaje claro, de repente, podría ser (…) yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada (los de producción) de ningún otro personaje”, comentó Maury, dejando abierta la posibilidad a nuevas interpretaciones dentro de la serie.