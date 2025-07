El actor Christian Thorsen, popularmente conocido como “Platanazo” en 'Al fondo hay sitio', sorprendió al revelar los detalles detrás de su salida del elenco. Según contó en ‘¡Habla Chino!’, descubrió que muchas de las relaciones que creía auténticas no eran lo que parecían. El artista se mostró decepcionado por la falta de reconocimiento y apoyo tras su desvinculación de la producción. Thorsen rompió su silencio para contar qué realmente sucedió tras bambalinas.

Christian Thorsen rompe su silencio sobre su salida de ‘AFHS’

Tras años de formar parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’, Christian Thorsen reveló cómo vivió su repentina salida de la popular serie. El actor dejó al descubierto la decepción que sintió por la manera en que se enteró que ya no continuaría en el proyecto.

“Me enteré por una llamada, no como esperaba”, Thorsen explicó que fue el director Efraín Aguilar quien lo llamó para comunicarle que no seguiría en la siguiente temporada. Aunque no culpa directamente al director, lamentó que la noticia no llegara de una forma más formal por parte del canal.

"Efraín me llamó, me dijo ‘Oye Christian ya no vas a estar el próximo año’. No es culpa de Efraín tampoco, no era el trabajo de él decirme nada", mencionó.

El actor también confesó que lo que más le dolió no fue la decisión en sí, sino la actitud del equipo cercano al momento de su salida. "No sé si fue injusta, fue un momento en el que no me pareció. Lo que no me gustó que ninguna de las personas que yo consideraba cercanas hasta amigos y que debería haberme dicho mirándome a los ojos: ‘Oye, gracias’, no lo hicieron”, expresó con firmeza.

Según Thorsen, esperaba al menos un reconocimiento formal por parte de la producción o de quienes habían trabajado a su lado durante años. “Me debió haber llamado el canal a decirme ‘Oye Christian, gracias por los servicios prestados, gracias por tu ‘chamba’ porque creo que aportaste a que sea el éxito que fue’”, comentó.

También señaló que no recibió ningún mensaje ni gesto por parte de los directores, guionistas ni de la productora general, lo que lo llevó a replantear muchas de sus relaciones dentro del elenco. “Ninguno de los directores, ni la productora general, ni los guionistas que yo consideraba como tíos cercanos. Debieron ellos, que yo consideraba amigos, haberme dicho”, lamentó.

Finalmente, Christian Thorsen admitió que se sintió engañado por una idea de cercanía que no era real. “Creía que eran amigos, pero ahí me di cuenta de que no. Yo me creí toda esta historia de que éramos una familia. Suele pasar mucho en la televisión. Me queda claro que no era así”, concluyó, con una mezcla de tristeza y aprendizaje.

Efraín Aguilar aclara por qué Christian Thorsen dejó 'Al Fondo Hay Sitio'

La salida de Christian Thorsen de 'Al fondo hay sitio' generó sorpresa entre sus seguidores y reavivó el debate sobre las decisiones detrás de cámaras. Ahora, Efraín Aguilar, productor y creador de la serie, decidió dar su versión de los hechos y explicar por qué el actor no continuó en la historia. “No fue un despido arbitrario, el personaje llegó a su fin”, sostuvo.

Durante su participación en el pódcast Café con la Chevez, Aguilar reconoció que la forma en que se manejó la salida de Thorsen pudo no haber sido la ideal. Sin embargo, rechazó cualquier insinuación de que se trató de una decisión injusta o personal.

Según el productor, el rol de Raúl del Prado ya no tenía cabida en la narrativa de la serie, lo que llevó a la conclusión natural de su participación. La decisión no fue impulsiva ni arbitraria, sino parte del desarrollo del guion y la evolución de la historia.