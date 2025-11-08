El cantante Christian Domínguez aclaró los motivos detrás de la decisión de su hija de trabajar junto a la empresaria.

Christian Domínguez revela por qué su hija trabaja con Ale Baigorria y aclara rumores | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

El cantante Christian Domínguez decidió pronunciarse públicamente sobre la colaboración de su hija Camila con la empresaria e influencer Alejandra Baigorria. En una conversación con Kurt Villavicencio para el programa Préndete, el líder de la Gran Orquesta Internacional desmintió las versiones difundidas por algunos medios y aclaró que su hija no trabaja por necesidad económica, sino por interés personal.

“No necesita dinero para estudiar”

El cumbiambero fue tajante al afirmar que su hija cuenta con todo el apoyo necesario para su educación.

“Si tú me preguntas, no necesita… si es para sus cosas porque puede trabajar así, porque le gusta las redes, no sé, televisión le gusta, excelente, no estoy en desacuerdo… No me parece mal, pero ese punto, si no hay forma… si lo quieres llamar como dependencia, tiene que hacerlo porque no tiene, eso es imposible pues”, explicó Domínguez, dejando en claro que la colaboración con Baigorria no responde a motivos económicos, sino a una elección propia.

Se enteró del trabajo por redes sociales

Asimismo, Christian confesó que se enteró a través de redes sociales que su hija estaba trabajando con Alejandra Baigorria. Según el artista, la versión de la empresaria, quien aseguró que Camila buscaba costear sus estudios, no es exacta, ya que la joven recibe el respaldo total de su familia para continuar con su formación académica.

“Le gusta el mundo de las redes”

El cantante explicó que la participación de su hija en proyectos digitales se debe a su gusto por ese tipo de actividades.

“Ella es una chica guapa, es una chica que seguramente es atractiva para muchas cosas y si puede trabajar de manera ese tipo de trabajo de influencer los fines de semana, excelente, genial, genial”, señaló Domínguez, destacando que esta experiencia le permite a Camila desarrollar habilidades personales sin interferir en sus estudios.

Alejandra Baigorria destaca la independencia de Camila

Por su parte, Alejandra Baigorria elogió la madurez de la joven y reveló que tiene claros sus objetivos académicos.

“Estuve conversando mucho con ellas dos, la madurez que tiene esa niña, sabe lo que quiere, quiere ser abogada, sabe lo que quiere estudiar, está trabajando ahora para pagar sus estudios de abogada, quiere salir del país, quiere estudiar, tiene muy claro todo para que sea manipulable”, expresó la empresaria.