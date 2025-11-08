Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Christian Domínguez revela por qué su hija trabaja con Ale Baigorria y aclara rumores

El cantante Christian Domínguez aclaró los motivos detrás de la decisión de su hija de trabajar junto a la empresaria.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Domínguez revela por qué su hija trabaja con Ale Baigorria y aclara rumores
    Christian Domínguez revela por qué su hija trabaja con Ale Baigorria y aclara rumores | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Christian Domínguez revela por qué su hija trabaja con Ale Baigorria y aclara rumores

    El cantante Christian Domínguez decidió pronunciarse públicamente sobre la colaboración de su hija Camila con la empresaria e influencer Alejandra Baigorria. En una conversación con Kurt Villavicencio para el programa Préndete, el líder de la Gran Orquesta Internacional desmintió las versiones difundidas por algunos medios y aclaró que su hija no trabaja por necesidad económica, sino por interés personal.

    “No necesita dinero para estudiar”

    El cumbiambero fue tajante al afirmar que su hija cuenta con todo el apoyo necesario para su educación.

    “Si tú me preguntas, no necesita… si es para sus cosas porque puede trabajar así, porque le gusta las redes, no sé, televisión le gusta, excelente, no estoy en desacuerdo… No me parece mal, pero ese punto, si no hay forma… si lo quieres llamar como dependencia, tiene que hacerlo porque no tiene, eso es imposible pues”, explicó Domínguez, dejando en claro que la colaboración con Baigorria no responde a motivos económicos, sino a una elección propia.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Filtran doloroso testimonio de la hija de Domínguez en denuncia de Melanie Martínez: "Mi papá me dijo que prefiere a su otra familia"

    Se enteró del trabajo por redes sociales

    Asimismo, Christian confesó que se enteró a través de redes sociales que su hija estaba trabajando con Alejandra Baigorria. Según el artista, la versión de la empresaria, quien aseguró que Camila buscaba costear sus estudios, no es exacta, ya que la joven recibe el respaldo total de su familia para continuar con su formación académica.

    “Le gusta el mundo de las redes”

    El cantante explicó que la participación de su hija en proyectos digitales se debe a su gusto por ese tipo de actividades.

    “Ella es una chica guapa, es una chica que seguramente es atractiva para muchas cosas y si puede trabajar de manera ese tipo de trabajo de influencer los fines de semana, excelente, genial, genial”, señaló Domínguez, destacando que esta experiencia le permite a Camila desarrollar habilidades personales sin interferir en sus estudios.

    Alejandra Baigorria destaca la independencia de Camila

    Por su parte, Alejandra Baigorria elogió la madurez de la joven y reveló que tiene claros sus objetivos académicos.

    “Estuve conversando mucho con ellas dos, la madurez que tiene esa niña, sabe lo que quiere, quiere ser abogada, sabe lo que quiere estudiar, está trabajando ahora para pagar sus estudios de abogada, quiere salir del país, quiere estudiar, tiene muy claro todo para que sea manipulable”, expresó la empresaria.

    Finalmente, Domínguez subrayó que su prioridad es la estabilidad emocional y formación integral de su hija, descartando cualquier versión que indique que ella dependa económicamente de su vínculo con Alejandra Baigorria.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez revela por qué su hija trabaja con Ale Baigorria y aclara rumores
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Mario Hart no calla más al revelar cómo están sus hijos tras partida de Korina Rivadeneira a Venezuela

    Christian Domínguez llora al pedir perdón a su hija tras revelarse información privada: "Que no cometa..."

    Pamela López sufrió una gran pérdida económica tras serle prohibido mencionar a Christian Cueva, revela Anhelí Arias: “Se le acabó el dinero”

    Lo más vistos en Farándula

    Hijo de Claudio Pizarro destapa su verdadero vínculo con la madre de su hermana menor

    Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena

    Filtran doloroso testimonio de la hija de Domínguez en denuncia de Melanie Martínez: "Mi papá me dijo que prefiere a su otra familia"

    Daniela Darcourt presenta a su primer ‘hijo’ tras ruptura con Waldir Felipa

    Jefferson Farfán en aprietos: Se revelan todos los pedidos de Darinka Ramírez y astronómicos pagos que debe hacer

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    3 sesiones de tratamiento para reducir papada y cachetes.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;