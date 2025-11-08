Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Padres de Christian Domínguez en la mira: podrían recibir 12 años de cárcel por denuncia de Melanie Martínez

La letrada Karla Viso mencionó que Melanie Martínez no tomó una buena decisión al realizar la denuncia contra los papás de Christian Domínguez por daño psicológico. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Padres de Christian Domínguez en la mira: podrían recibir 12 años de cárcel por denuncia de Melanie Martínez
    Padres de Christian Domínguez en la mira: podrían recibir 12 años de CÁRCEL por denuncia de Melanie Martínez | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Padres de Christian Domínguez en la mira: podrían recibir 12 años de cárcel por denuncia de Melanie Martínez

    El pasado 7 de noviembre, el programa Magaly TV La Firme tuvo como invitada a la abogada Karla Viso, quien analizó las recientes denuncias cruzadas entre Melanie Martínez y Christian Domínguez. Durante su participación, la especialista en derecho señaló que Martínez habría cometido un grave error legal al incluir en su denuncia a los padres del cantante por un supuesto daño psicológico hacia su hija.

    La denuncia podría tener graves consecuencias

    Días atrás se conoció que la expareja del cumbiambero no solo decidió tomar acciones legales en su contra, sino también contra sus padres, luego de que estos enviaran mensajes a Camila Domínguez, su nieta, en medio del conflicto familiar.

    Según explicó la abogada Viso, esta denuncia se habría presentado de forma impulsiva, sin medir las consecuencias legales. Advirtió que, una vez ingresado el documento, el proceso judicial no puede detenerse, incluso si la denunciante intenta retractarse.

    “Ella no se da cuenta, y lo digo para los espectadores: la Ley 30364 no admite el desistimiento. Así vayas y jures sobre dos chapitas que mentiste, que no hubo agresión, el proceso sigue, ya hubo una audiencia. ¿Sabes a cuántos años de prisión se exponen estos abuelos por tratar de intervenir? Se exponen hasta a 12 años de pena privativa de la libertad”, explicó la especialista.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Karla Tarazona advierte y lanza fuerte acusación contra Melanie Martínez por mentir sobre Christian Domínguez

    De acuerdo con la letrada, si se comprueba la responsabilidad de los padres de Domínguez en el presunto daño emocional hacia su nieta, podrían recibir una condena de hasta doce años de cárcel.

    La hija de Christian Domínguez, afectada tras audiencia con sus padres

    Durante el mismo programa, Magaly Medina reveló que logró comunicarse con Melanie Martínez, quien le contó cómo se sintió su hija tras asistir a la audiencia donde se reencontró con su padre.

    “Hoy estuvieron frente a frente y los detalles no lo han comentado ninguno de los dos. Sin embargo, nos comentó Melanie Martínez que su hija salió muy mal de esta confrontación, se sintió muy mal. Se ha ido a su casa a descansar evidentemente”, relató la conductora, dejando en evidencia el impacto emocional que la situación ha generado en la menor.

    SOBRE EL AUTOR:
    Padres de Christian Domínguez en la mira: podrían recibir 12 años de cárcel por denuncia de Melanie Martínez
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Mario Hart no calla más al revelar cómo están sus hijos tras partida de Korina Rivadeneira a Venezuela

    Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena

    Yiddá Eslava habría engañado a Julián Zucchi con un hombre casado que fue su amigo, según 'Chimi Churri'

    Pamela López sufrió una gran pérdida económica tras serle prohibido mencionar a Christian Cueva, revela Anhelí Arias: “Se le acabó el dinero”

    Lo más vistos en Farándula

    Melanie Martinez desbarata versión de Domínguez al filtrar la razón del quiebre de la relación con su hija

    Ana Siucho reaparece con fuerte mensaje tras 'ampay' de Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad de criar a tus hijos"

    Se revela quién es la segunda “hija” de Pamela Franco: cantante la presenta públicamente y filtran quién sería su verdadero padre

    Pamela Franco presenta con emoción a su “segunda hija” y la llena de lujosos regalos

    Christian Domínguez llora al pedir perdón a su hija tras revelarse información privada: "Que no cometa..."

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    3 sesiones de tratamiento para reducir papada y cachetes.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;