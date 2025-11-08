La letrada Karla Viso mencionó que Melanie Martínez no tomó una buena decisión al realizar la denuncia contra los papás de Christian Domínguez por daño psicológico.

Padres de Christian Domínguez en la mira: podrían recibir 12 años de CÁRCEL por denuncia de Melanie Martínez | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Padres de Christian Domínguez en la mira: podrían recibir 12 años de CÁRCEL por denuncia de Melanie Martínez | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

El pasado 7 de noviembre, el programa Magaly TV La Firme tuvo como invitada a la abogada Karla Viso, quien analizó las recientes denuncias cruzadas entre Melanie Martínez y Christian Domínguez. Durante su participación, la especialista en derecho señaló que Martínez habría cometido un grave error legal al incluir en su denuncia a los padres del cantante por un supuesto daño psicológico hacia su hija.

La denuncia podría tener graves consecuencias

Días atrás se conoció que la expareja del cumbiambero no solo decidió tomar acciones legales en su contra, sino también contra sus padres, luego de que estos enviaran mensajes a Camila Domínguez, su nieta, en medio del conflicto familiar.

Según explicó la abogada Viso, esta denuncia se habría presentado de forma impulsiva, sin medir las consecuencias legales. Advirtió que, una vez ingresado el documento, el proceso judicial no puede detenerse, incluso si la denunciante intenta retractarse.

“Ella no se da cuenta, y lo digo para los espectadores: la Ley 30364 no admite el desistimiento. Así vayas y jures sobre dos chapitas que mentiste, que no hubo agresión, el proceso sigue, ya hubo una audiencia. ¿Sabes a cuántos años de prisión se exponen estos abuelos por tratar de intervenir? Se exponen hasta a 12 años de pena privativa de la libertad”, explicó la especialista.

De acuerdo con la letrada, si se comprueba la responsabilidad de los padres de Domínguez en el presunto daño emocional hacia su nieta, podrían recibir una condena de hasta doce años de cárcel.

La hija de Christian Domínguez, afectada tras audiencia con sus padres

Durante el mismo programa, Magaly Medina reveló que logró comunicarse con Melanie Martínez, quien le contó cómo se sintió su hija tras asistir a la audiencia donde se reencontró con su padre.