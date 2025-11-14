Wapa.pe
INSN San Borja lanza gran convocatoria con sueldos de hasta S/ 6.644 para técnicos, egresados y SECUNDARIA COMPLETA

Hija de Christian Domínguez podría terminar bajo custodia del Estado tras medidas de cantante contra su madre

Magaly Medina cuestionó enérgicamente la nueva petición del cantante y alertó sobre la posibilidad de que la adolescente pueda ser separada de su entorno familiar.

    La disputa entre Christian Domínguez, Melanie Martínez y la hija adolescente que ambos tienen en común sigue intensificándose y generando inquietud pública, especialmente luego de que el Poder Judicial citara a los padres del cantante a declarar por una denuncia presentada por el Centro de Emergencia Mujer (CEM).

    Este nuevo capítulo del conflicto motivó una reacción inmediata de Magaly Medina, quien en su programa del 13 de noviembre lanzó una crítica fuerte y directa hacia las decisiones legales y mediáticas que, en su opinión, estarían afectando emocionalmente a la menor.

    El tema se reactivó cuando Melanie Martínez confirmó que el Poder Judicial ha requerido la presencia de los padres de Christian Domínguez como parte de la investigación. Según indicó, el caso proviene de una denuncia interpuesta por el CEM en defensa de ella y de su hija, tras revelarse episodios de tensiones familiares por parte de la adolescente. Sin embargo, en medio de este proceso, el propio cantante habría dado un paso inesperado: pedir garantías para su hija.

    “La noticia dice que Christian ha pedido al juez que le otorguen garantías”, afirmó Magaly, mostrando sorpresa ante esta decisión. Para la conductora, esta solicitud resulta desconcertante debido a sus posibles consecuencias. “Si le otorgan garantías a su hija, eso quiere decir que la madre no se va a poder acercar a la joven. Y tampoco él”, subrayó, abriendo la duda más compleja del caso: ¿quién quedaría a cargo de la adolescente?

    Durante su análisis, Magaly profundizó en lo que considera una contradicción dentro del pedido de Domínguez. Recordó que el cantante no mantiene contacto con su hija desde hace meses, lo que dificulta cualquier resolución sobre convivencia o custodia.

    “Él no se habla con su hija. Entonces, ¿qué?”, cuestionó. Luego planteó otra interrogante clave: “¿A quién le daría la custodia temporal el Poder Judicial? ¿A la casa donde vive él y Karla Tarazona, si la adolescente ya reconoció que no tiene una buena relación con la madrastra?”.

    Asimismo, Magaly apuntó que los abuelos paternos —quienes también han sido llamados a declarar a raíz de la denuncia del CEM— tampoco parecen una opción clara. Para la periodista, este panorama deja abierta la posibilidad de que el Poder Judicial tome una decisión más severa. “¿Le darían la custodia al Estado? ¿Se la llevarían de su hogar a un centro del Ministerio de la Mujer?”, planteó, recordando que estos espacios albergan a menores cuando no cuentan con un entorno familiar adecuado.

    Para la conductora, el foco del problema no está en la denuncia en sí ni en las estrategias legales de cada bando, sino en la forma en que ambos padres están manejando un conflicto en una etapa especialmente delicada para su hija. “Realmente, a mí eso me parece terrible, porque los dos son adultos”, afirmó, insistiendo en que lo primordial debe ser la estabilidad emocional de la menor, más allá de la disputa.

    Magaly también resaltó la etapa de desarrollo en la que se encuentra la joven, describiéndola como una adolescente en proceso de transición, con múltiples desafíos por enfrentar. “La niña es una adolescente ya, que está en una etapa de cambio, sin duda alguna, y que tiene muchas cosas que resolver. Ayúdenla a resolver esos conflictos”, exigió con evidente molestia.

    Por otro lado, cuestionó la intención de Christian de mantener el proceso en reserva al argumentar que Melanie habría divulgado información del expediente. Para Magaly, esta postura resulta contradictoria, considerando que la solicitud de garantías podría desencadenar un conflicto aún mayor y más visible, con impacto directo en la adolescente.

    Mientras el caso avanza, el público permanece atento a la decisión que tome el Poder Judicial en los próximos días. La denuncia, la citación a los abuelos, la solicitud de garantías y la falta de comunicación entre padre e hija conforman un escenario complejo donde, como recalca Magaly, la prioridad debe ser proteger la estabilidad emocional de la menor, lejos de las confrontaciones.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza.

