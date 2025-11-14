Magaly Medina le pidió mayor madurez al cantante luego de que se hiciera público que no felicitó a su hija por su cumpleaños . La madre aseguró hasta el final que la menor nunca recibió el saludo de su padre.

La tensión entre Melanie Martínez y Christian Domínguez volvió a evidenciarse en una fecha especialmente sensible: el cumpleaños de su hija mayor. Durante el programa de Magaly Medina, la conductora examinó el enfrentamiento que ambos mantienen desde que comenzó el proceso legal que los tiene en disputa, resaltando que, por encima de las diferencias, lo fundamental debería ser el bienestar de la adolescente.

No obstante, lo que generó mayor impacto fue la información de que el artista no habría llamado a su hija en todo el día, un acto que desencadenó críticas y reavivó cuestionamientos sobre su rol como padre.

“Un cambio sin duda alguna y que tiene muchas cosas que resolver. Ayúdenla a resolver esos conflictos. ¿Qué es lo que dijo Melanie de este tema?”, expresó Magaly antes de dar pase a las declaraciones de la joven madre a su reportero. Con evidente cansancio por la presión mediática, Melanie remarcó que no busca más confrontaciones y que ese día solo quería enfocarse en celebrar el cumpleaños de su hija.

Melanie Martínez afirma que no hizo denuncia a padres de Christian Domínguez

“Mira, yo estoy con un tema del cumpleaños de mi hija y no quiero arruinarlo con cosas, la verdad. Que hablen lo que quieran. Yo al final estoy tranquila porque tengo mi conciencia tranquila y sé cómo hice las cosas, por qué las hice. Si los del CEM vieron algo que no era correcto, decidieron denunciar, y ese es un tema del CEM con Christian y sus papás. Para el final, quieren desviar la noticia. En realidad, la gravedad del caso es que Christian no se comunica con su hija, para ponerme a mí ahora como culpable, condenar a unos pobres viejos, ¿no? Como dicen por todos lados. Entonces, pues que piensen lo que quieran, la verdad”, respondió.

Magaly retomó esas palabras para remarcar que, aunque Melanie asegura no haber presentado la denuncia directamente, al acudir a un Centro de Emergencia Mujer, el caso pasó automáticamente a manos de las autoridades. La periodista insistió en que, más allá de ese detalle, lo realmente importante era otro punto:

“Lo que no dice es si el papá llamó a su hija. Esa parte no la tenemos”, señaló. Al buscar esa información, el reportero terminó confirmando que Christian no se comunicó con la menor en todo el día, incluso cuando la tarde ya estaba avanzada.

Melanie también utilizó la conversación para aclarar una acusación reciente sobre la presunta filtración de un documento privado relacionado con el caso.

“Me sientan en un programa a decir que yo revelé un documento privado. Les recuerdo que fui sin abogado a la audiencia. A mí no me dieron ese documento cuando salí. Yo recién lo he recibido antes de ayer; ahora sí llegó a mi casa porque ahora sí está mi dirección correcta. Ese documento me acaba de llegar. Sin embargo, ya lo tenía todo el mundo, y es de entender que yo lo repartí por todos lados, incluyendo al chico este, Kurt, que lo tenía en su mano”, explicó.

Magaly Medina niega que Melanie Martínez le haya entregado documentos

Magaly, por su parte, dejó en claro su postura: “A mí ella no me lo dio. No necesito que nadie me entregue un documento cuando es algo al que tú puedes acceder si tienes el número de expediente. Kurt lo tenía cuando entrevistaba a Domínguez… ¿Entonces quién se lo dio? ¿Melanie? No creo. ¿Podemos pensar que también él se lo dio? No lo sé”. La conductora insistió en que los profesionales que investigan cuentan con las herramientas para obtener información pública de manera legal, tal como acceden a movimientos migratorios y otros registros oficiales.