Pamela López revela que ya tiene partido político para postular al Congreso: "Tengo el instinto de servir al prójimo"

Pamela López revela que ya tiene partido político para postular al Congreso: “Tengo el instinto de servir al prójimo”

Pamela López reveló que ya cuenta con un partido para postular al Congreso y afirmó que busca servir a la ciudadanía, aunque mantiene en reserva el nombre de su agrupación.

    Pamela López reveló que ya cuenta con una organización política que respalda su posible candidatura al Congreso y que su motivación nace del deseo de apoyar a otros, en especial a las mujeres que se identificaron con su historia.

    Indicó que mantiene reuniones con miembros de su agrupación para recibir orientación sobre su eventual incursión en la política y, aunque recibió más propuestas, decidió reservar los nombres. Sus declaraciones generaron diversas reacciones en redes y espacios digitales.

    wapa.pe

    Pamela López evalúa propuestas y refuerza su camino político

    Pamela López señaló que mantiene conversaciones con los representantes de su partido para definir los pasos de una eventual postulación. Expresó que su interés por la política no es reciente y que siente una motivación genuina por involucrarse en acciones que beneficien a distintos sectores de la población.

    Siempre he tenido ese instinto de servir al prójimo”, indicó en ‘La noche habla’ al explicar por qué considera asumir un rol público. También comentó que recibe orientación de integrantes de su agrupación, a quienes describió como personas que la acompañan en este proceso.

    La figura mediática afirmó que ya ejerce un liderazgo dentro de su partido, aunque evitó dar detalles y decidió mantener en reserva el nombre de la organización por prudencia. Confirmó que recibió entre dos y tres invitaciones de otras fuerzas políticas y que evalúa cada opción según su vocación. Señaló que su interés por la vida pública no nació de un hecho puntual, sino de experiencias personales que la motivaron a buscar formas de apoyo social. Ese proceso reforzó su convicción de explorar un camino en el Congreso.

    wapa.pe

    Respaldo de seguidores impulsa su camino político

    López señaló que, tras vivir momentos complejos, percibió el respaldo de una comunidad de mujeres que conectó con su historia. Consideró este apoyo un punto decisivo que la llevó a reflexionar sobre la responsabilidad de responder a ese acompañamiento. “Ahí me di cuenta que tenía una comunidad de mujeres empoderadas, mujeres que de repente se identifican con mi caso”, explicó al mencionar su compromiso con ellas.

    Comentó que esta red fortaleció su idea de trabajar con un enfoque de servicio y apoyo, guía de sus decisiones. Agregó que recibe orientación técnica de miembros de su partido para comprender procesos y obligaciones legislativas, y que prefiere mantener en reserva el nombre de la agrupación mientras define sus próximos pasos.

    Pamela López revela que ya tiene partido político para postular al Congreso: “Tengo el instinto de servir al prójimo”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

