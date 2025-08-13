La abogada y exfigura televisiva Génesis Tapia, hoy precandidata al Congreso por Avanza País, provocó polémica tras reconocer en una entrevista que no domina aspectos clave del trabajo parlamentario. Durante su participación en el pódcast de El Comercio, intentó explicar conceptos legislativos básicos, pero dejó ver vacíos en su conocimiento.

Consultada sobre la diferencia entre interpelación y censura, respondió: “La censura es un hecho en el cual pues, ya, eh, como su mismo nombre lo dice… la interpelación te da libre posibilidad de poder apelar. En derecho lo trabajamos como recurso impugnatorio. En la censura es un tema en el cual se censura a uno de los congresistas con respecto a puntos o infracciones que se hayan dado por el congresista, en este caso y, bueno, eso es parte de…”.

En la práctica, la interpelación es un mecanismo para que un ministro responda preguntas sobre su gestión; la censura, en cambio, implica que el pleno puede obligarlo a dejar el cargo, derivada o no de una interpelación.

Génesis Tapia quedó mal parada: “Ahí me agarraste”

Cuando se le preguntó por los requisitos para presentar un proyecto de ley, Tapia evitó responder directamente y subrayó el trabajo de los asesores: “Como ya nosotros sabemos, el congresista no se sienta solo a legislar, tiene un grupo de asesores que ayudan o coadyuvan a que un proyecto de ley que no solo esté bien estructurado, sino que también lo que se busca: que se promulgue y sea factible y pueda defender los derechos como precepto”.

Sobre la semana de representación, admitió desconocer su significado: “Ahí me agarraste, esa no la he tenido en cuenta, pero aquí estamos no solamente para hacer un examen de conocimientos (…) Considero que tengo la preparación para poder aportar desde mi punto como postulación y el hecho de sentarme aquí para plantear me dan la oportunidad de conocer un poco más”.

Tapia destacó otros aspectos de su perfil: “Doy ponencias internacionales, mucho no lo saben, soy quechuahablante, doy cursos y ponencias en distintas universidades”.

Posturas políticas y elecciones 2026

En materia de propuestas, manifestó estar a favor del aborto únicamente en casos de violación y rechazó su legalización para mujeres adultas en otras circunstancias. También se mostró en contra del matrimonio igualitario y la unión civil: “Hay puntos que requieren mayor a mi parte”, aunque aseguró ser “respetuosa de los derechos del libre albedrío de cada persona, pero yo no lo comparto”.