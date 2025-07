Además, dejó claro que no existe posibilidad de reconciliación con el padre de sus hijos, recordando que ya le había dado una oportunidad en el pasado, luego de que en 2024 fuera captado ingresando a un hotel con una joven, según imágenes difundidas por Magaly TV: La firme. “Ya no, se dieron las oportunidades y no las aprovecharon. Ya está, volteamos la página. Un hombre que no respeta a su familia no sirve para nada”, afirmó.