Génesis Tapia finalizó su matrimonio de 9 años tras NUEVA decepción con su esposo: “Seguía enviando solicitudes de amistad”

“Descubrí que seguía mandando solicitudes de amistad, pues una de mis seguidoras me escribió y con eso doy por cerrado este capítulo en mi vida”, le aseguró al diario Trome en una entrevista. Asimismo, indicó que el padre de sus hijos no se merece más oportunidades.

“Ya no, se dieron las oportunidades y no las aprovecharon. Ya está, volteamos la página. Un hombre que no respeta a su familia no sirve para nada”, comunicó Tapia. Además, recordó que Márquez ya había sido captado por las cámaras de Magaly Medina entrando a un hotel con una mujer que, obvio, no era ella. Situación que prefirió perdonar, pero algo se terminó rompiendo.