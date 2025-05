"Todo el equipo médico (...) lamenta el sensible fallecimiento de Lilia Sosa de los Ríos, mamita de nuestra querida Génesis Tapia. En estos momentos de dolor, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz" , se puede leer al inicio del mensaje en Instagram.

Luego, compartió varias fotografías del velorio de su mamá y no dudó en expresar el dolor que está sintiendo. "Hoy me despierto con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós (...)", se puede escuchar. Junto a ello, Tapia colocó emoticones emotivos.