"Ah pero por supuesto, por supuesto, me van a cortar las trompas en esta cesárea. En esta cesárea me van a cortar. Yo he visto mucha información en TikTok que hay mujeres que dicen que se complica el dolor de la cesárea cuando te cortan las trompas y en verdad, no me importa ", respondió la exchica reality.

"Igual les voy a compartir mi experiencia, o sea les voy a contar si a mí particularmente me dolió o no, pero no me interesa si me duele o no, más de lo que ya duele una cesárea. Me corto las trompas, yo no pienso volver a salir embarazada, este embarazo me ha destruido y desgastado totalmente, ya no hay forma, me quedé asqueada de los embarazos", dijo.