¡Shakira deslumbra a su llegada a Lima! La superestrella colombiana y referente de estilo aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez pasada la medianoche del 15 de febrero, donde fue recibida con euforia por sus seguidores. La artista llega desde Brasil, donde impactó con más de 13 looks que se robaron todas las miradas por su diseño y estilo impecable. Ahora, Shakira está lista para conquistar el escenario limeño con dos espectaculares conciertos en el Estadio Nacional, programados para el 16 y 17 de febrero.



Su regreso genera gran emoción, ya que han pasado 14 años desde su última presentación en Lima durante el ‘Sale el Sol World Tour’ en 2011. En esta nueva visita, promete un show innovador lleno de tecnología, efectos visuales y una pasarela que acercará a sus fans a cada momento del espectáculo. Además, su llegada no pasó desapercibida: con un look comfy y sencillo, Shakira volvió a demostrar que el estilo está en la actitud, luciendo como toda una estrella.