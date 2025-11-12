Wapa.pe
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Alejandra Baigorria rompe en llanto en ‘EEG’ en medio de descubrimiento de chat de Said con otra mujer

Durante la última emisión del programa, Alejandra Baigorria no pudo contener las lágrimas, evidenciando su tensión emocional mientras sus compañeros la consolaban.

    Alejandra Baigorria rompe en llanto en ‘EEG’ en medio de descubrimiento de chat de Said con otra mujer
    Alejandra Baigorria se quiebra en 'EEG' | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Alejandra Baigorria rompe en llanto en ‘EEG’ en medio de descubrimiento de chat de Said con otra mujer

    Alejandra Baigorria atraviesa un difícil momento personal en medio de la aparición de un chat entre Said Palao y otra mujer. El ánimo de la empresaria se ha visto afectado tras regresar a ‘Esto es Guerra’ y no pudo contener las lágrimas durante la última emisión del programa. Su reacción en vivo sorprendió a sus compañeros y dejó entrever la tensión emocional que vive actualmente.

    Alejandra Baigorria se quiebra en medio de chats de Said Palao con otra mujer

    Luego de que la hija de Said Palao descubriera un chat de su padre con otra mujer, Alejandra Baigorria y su matrimonio con el chico reality ha estado bajo el ojo de la tormenta. En la reciente edición de ‘Esto es Guerra’, Baigorria no pudo evitar quebrarse y romper en llanto por una incómoda situación.

    La ‘Gringa de Gamarra’ se mostró muy afectada al no poder rendir como lo solía hacer en las competencias, lo que la hizo sentir frustrada y terminó por salir del set y llorar llamando la atención de sus compañeros, quienes no dudaron en consolarla, incluyendo a Onelia Molina, quien dejó atrás sus diferencias y le brindó palabras de aliento.

    "En verdad, para mí es también súper complicado competir con Alejandra. Tiene mucha experiencia, siento que ha venido y viene tiempo sin competir y no me la pone fácil. Yo siempre ajusto, siempre doy lo mejor de mí para poder ganarle. No es nada fácil ganarle", comentó Molina dirigiéndose a Alejandra, quien le agradeció su comentario.

    “Gracias, Onelia por las palabras, no las esperaba, de verdad. Es importante saber que una rival siente algo de competencia, cuando siento yo que, de verdad, no soy ni la más mínima competencia. Y tampoco quiero atrasar el rendimiento de Onelia ni de nadie, yo lo único que quiero es... tratar de agarrar el ritmo, estoy tratando de hacerlo, pero pido disculpas, porque, de verdad, no es la Alejandra que siempre compite, el público quiere ver eso, y yo lo entiendo”, sostuvo.

    La fragilidad de Alejandra Baigorria coincidió con el reciente chat que la pequeña hija de Said descubrió en el que su padre estaría hablando con otra mujer, lo que hizo que la menor se indignara y le mostrara a su madrastra.

    Alejandra Baigorria hace un repaso de su vida y revela el sueño que aún le falta cumplir

    Alejandra Baigorria se encuentra en una etapa de reflexión y gratitud. La empresaria y figura televisiva recordó todo lo que ha logrado con esfuerzo: construir su marca de ropa, abrir su propio salón de belleza, publicar un libro y alcanzar reconocimiento fuera del país. Sin embargo, reconoció que todavía tiene un anhelo pendiente: convertirse en mamá, razón por la que decidió congelar sus óvulos para cuando llegue el momento ideal.

    La popular Rubia de Gamarra compartió en Instagram un video muy especial en el que repasó su trayectoria y agradeció a quienes la han acompañado en su camino. Con voz emocionada, destacó el valor del trabajo constante y la perseverancia en cada meta alcanzada. El instante más conmovedor llegó cuando Alejandra abrió su corazón y expresó: “Un día soñé ser mamá… esta historia continuará. Porque los sueños se trabajan, los sueños se manifiestan, los sueños se luchan. Soñar no cuesta nada”. Una confesión que tocó el corazón de sus seguidores y reafirmó su deseo de seguir cumpliendo sueños, uno a la vez.

