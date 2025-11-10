Wapa.pe
Alejandra Baigorria impactada al descubrir que hija de Said Palao encontró chat con otra mujer

Alejandra Baigorria quedó asombrada tras el descubrimiento de la hija de Said Palao. 

    ¡Un momento inesperado! La hija de Said Palao sorprendió a todos al dejar ver la gran cercanía que mantiene con Alejandra Baigorria, al punto de defenderla sin pensarlo dos veces. En una reciente situación familiar, la pequeña revisó el celular de su papá y encontró un mensaje de otra mujer, lo que la llevó a encararlo frente a la empresaria, quien reaccionó de una forma totalmente inesperada.

    La reacción de Alejandra Baigorria ante el “descubrimiento”

    Después de protagonizar una breve discusión en el set de Esto Es Guerra, Alejandra y Said compartieron historias en Instagram mostrando que su relación seguía estable. Sin embargo, no contaban con que la hija del competidor aparecería en escena revisando su teléfono hasta encontrar un mensaje que le generó sospechas.

    El reclamo ocurrió justo frente a Alejandra Baigorria, quien tomó con humor la escena y respondió entre risas:

    ¿Le estás revisando el celular a tu papá? Muy bien. (la hija encuentra el mensaje y le reclama) ¡Uy, le está revisando el celular! Ni yo. Ahí la dejo. Mi representante”, dijo divertida, sorprendida de que la menor se tomara tan en serio el papel de “detective”.

    Después del tenso momento, la llamada rubia de Gamarra optó por salir del cuarto para dejar que Said resolviera el tema con su hija, quien seguía molesta por el mensaje que había encontrado.

    Aleska Zambrano habla sobre la relación entre su hija y Alejandra

    Por su parte, Aleska Zambrano, madre de la niña, se refirió a la buena convivencia que mantienen actualmente con Alejandra y Said.

    “Lo único que pienso es que el hombre actúa, lamentablemente muchas veces, de acuerdo a la mujer que tiene a lado. En nuestro caso, hoy en día, todos felices y en paz”, comentó, sin mencionar directamente a Baigorria, pero dejando claro que entre ambas familias reina la armonía.

    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

