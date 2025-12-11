Michelle Alexander rompe su silencio y responde al ingreso de su hermano a Panamericana: “Yo no compito con nadie”

Michelle Alexander aclara si competirá con su hermano Julián tras su llegada a Panamericana TV y revela detalles de sus nuevos proyectos para el 2026.

Michelle Alexander no se complica y se refiere a la llegada de su hermano a Panamerica TV. | Composición Wapa

Michelle Alexander no se complica y se refiere a la llegada de su hermano a Panamerica TV. | Composición Wapa

La industria televisiva se alista para un remezón en 2026 y uno de los movimientos más comentados es la llegada de Julián Alexander a Panamericana TV como director y productor de nuevas ficciones. El anuncio coincidió con la conferencia de prensa de Los otros Concha 2, donde Michelle Alexander fue consultada directamente sobre este arribo y el impacto dentro de su propio círculo familiar.

En medio de los preparativos para el estreno de la segunda temporada de la exitosa serie de América TV, la productora de Del Barrio habló sin rodeos sobre competencia, proyectos y el crecimiento profesional de su hermano.

“Yo no compito con nadie”: Michelle Alexander marca distancia

Ante la pregunta sobre si la entrada de Julián a Panamericana podría generar rivalidad entre ambos, Michelle respondió con firmeza y humor: “La verdad, yo no compito con nadie… yo compito conmigo misma”, dijo entre risas, aclarando que celebra el crecimiento profesional de su hermano.

La productora recordó que Julián trabajó muchos años junto a ella en Del Barrio, por lo que no le sorprende su salto: “Él en Del Barrio trabaja conmigo hace años, ha sido director y ahora está apostando por un proyecto en el que es el productor principal. Me parece genial”.

Pese a ello, Michelle indicó que aún no sabe si coincidirán en horario ni en target: “No sé si competirá conmigo o no competirá conmigo, no sé en qué horario. No tengo detalles de la producción”, precisó.

La polémica por “Luz de esperanza”

Uno de los detalles curiosos de la conferencia fue la coincidencia en el nombre de una próxima telenovela.

Michelle comentó que le llamó la atención que el proyecto de su hermano llevara el mismo título que uno ya registrado por su productora: “Me llamó la atención que la telenovela de Julián lleve el mismo nombre, ‘Luz de esperanza’, que nosotros ya tenemos registrado. Me imagino que eso cambiará”.

Sin embargo, restó importancia al asunto y destacó que lo relevante es el movimiento positivo de la industria: “Estos detalles de nombres se corrigen con el proceso, lo importante es el proyecto que se viene y el aporte que cada uno logra hacer desde su talento”.

Un 2026 lleno de cambios: Gisela, Ethel y nuevas producciones

La llegada de Julián a Panamericana se suma a un plan más amplio que incluye el ingreso de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo al canal, marcando un antes y un después en la orilla televisiva.

Michelle celebró esta renovación: “Mientras más producción haya, más posibilidades hay para todos. Les deseo lo mejor, porque el crecimiento de unos puede abrir puertas para muchos”.

Además, adelantó una ambiciosa agenda para Del Barrio Producciones en 2026: Tres nuevas ficciones para televisión y dos películas cinematográficas.

El estreno de la cinta ‘Amando a Amanda’, realizada junto a Dorian Fernández, Gianella Neyra y Ani Alva: “La hemos terminado de grabar hace unas semanas y se estrena el próximo año”.

También confirmó la realización de dos documentales, sobre Susana Baca, dirigido por Josué Méndez: “Esperamos terminar en los primeros meses de verano. Queremos llevarlo a presentar en algunos festivales”.