Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

Michelle Alexander rompe su silencio y responde al ingreso de su hermano a Panamericana: “Yo no compito con nadie”

Michelle Alexander aclara si competirá con su hermano Julián tras su llegada a Panamericana TV y revela detalles de sus nuevos proyectos para el 2026.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Michelle Alexander rompe su silencio y responde al ingreso de su hermano a Panamericana: “Yo no compito con nadie”
    Michelle Alexander no se complica y se refiere a la llegada de su hermano a Panamerica TV. | Composición Wapa
    Michelle Alexander rompe su silencio y responde al ingreso de su hermano a Panamericana: “Yo no compito con nadie”

    La industria televisiva se alista para un remezón en 2026 y uno de los movimientos más comentados es la llegada de Julián Alexander a Panamericana TV como director y productor de nuevas ficciones. El anuncio coincidió con la conferencia de prensa de Los otros Concha 2, donde Michelle Alexander fue consultada directamente sobre este arribo y el impacto dentro de su propio círculo familiar.

    En medio de los preparativos para el estreno de la segunda temporada de la exitosa serie de América TV, la productora de Del Barrio habló sin rodeos sobre competencia, proyectos y el crecimiento profesional de su hermano.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Ethel Pozo y su esposo ABANDONARÍAN América TV para irse con irse a Panamericana con la 'Señito', según Pati Lorena

    “Yo no compito con nadie”: Michelle Alexander marca distancia

    Ante la pregunta sobre si la entrada de Julián a Panamericana podría generar rivalidad entre ambos, Michelle respondió con firmeza y humor: “La verdad, yo no compito con nadie… yo compito conmigo misma”, dijo entre risas, aclarando que celebra el crecimiento profesional de su hermano.

    La productora recordó que Julián trabajó muchos años junto a ella en Del Barrio, por lo que no le sorprende su salto: “Él en Del Barrio trabaja conmigo hace años, ha sido director y ahora está apostando por un proyecto en el que es el productor principal. Me parece genial”.

    Pese a ello, Michelle indicó que aún no sabe si coincidirán en horario ni en target: “No sé si competirá conmigo o no competirá conmigo, no sé en qué horario. No tengo detalles de la producción”, precisó.

    La polémica por “Luz de esperanza”

    Uno de los detalles curiosos de la conferencia fue la coincidencia en el nombre de una próxima telenovela.

    Michelle comentó que le llamó la atención que el proyecto de su hermano llevara el mismo título que uno ya registrado por su productora: “Me llamó la atención que la telenovela de Julián lleve el mismo nombre, ‘Luz de esperanza’, que nosotros ya tenemos registrado. Me imagino que eso cambiará”.

    Sin embargo, restó importancia al asunto y destacó que lo relevante es el movimiento positivo de la industria: “Estos detalles de nombres se corrigen con el proceso, lo importante es el proyecto que se viene y el aporte que cada uno logra hacer desde su talento”.

    Un 2026 lleno de cambios: Gisela, Ethel y nuevas producciones

    La llegada de Julián a Panamericana se suma a un plan más amplio que incluye el ingreso de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo al canal, marcando un antes y un después en la orilla televisiva.

    Michelle celebró esta renovación: “Mientras más producción haya, más posibilidades hay para todos. Les deseo lo mejor, porque el crecimiento de unos puede abrir puertas para muchos”.

    Además, adelantó una ambiciosa agenda para Del Barrio Producciones en 2026: Tres nuevas ficciones para televisión y dos películas cinematográficas.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ‘Nena’ Cubillas EXPLOTA en vivo y se defiende tras insultos a Macarena: “Soy una mamá leona”

    El estreno de la cinta ‘Amando a Amanda’, realizada junto a Dorian Fernández, Gianella Neyra y Ani Alva: “La hemos terminado de grabar hace unas semanas y se estrena el próximo año”.

    También confirmó la realización de dos documentales, sobre Susana Baca, dirigido por Josué Méndez: “Esperamos terminar en los primeros meses de verano. Queremos llevarlo a presentar en algunos festivales”.

    Sobre César Vega, bajo la dirección de Hugo Coya: “Es un trabajo que está haciendo Hugo con algunos de los dramaturgos y actores más importantes de la escena nacional”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Michelle Alexander rompe su silencio y responde al ingreso de su hermano a Panamericana: “Yo no compito con nadie”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

    Johana Cubillas pide perdón, pero acusa a Macarena de “grabar a sus hijos ilegalmente”

    Tula Rodríguez rompe el silencio sobre supuesto romance con su amiga Pilar Arana ¿Qué dijo?

    Leyla Chihuán CONFIESA doloroso momento y agradece a su novia: “Días difíciles…”

    Cueva rompe contrato con Emelec y regresaría a Perú en medio de revelación de resultados de examen de ETS de Pamela López

    Lo más vistos en Farándula

    Yarita y Alejandro confirman cuántos años se llevan y ENLOQUECEN a sus seguidores

    Pamela López expone que Cueva se realizó examen de ETS y revela SORPRESIVO resultado: "Cuando yo me enteré..."

    Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante concurso de belleza y deja en alto al Perú rumbo a competencia internacional

    Ethel Pozo y su esposo ABANDONARÍAN América TV para irse con irse a Panamericana con la 'Señito', según Pati Lorena

    Tilsa Lozano revela detalle inédito de su romance con el 'Loco' Vargas: "Nuestro código"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;