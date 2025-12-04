Wapa.pe
Hija mayor de Pamela López sorprende con inesperada confesión tras examen de ETS de su madre: "Necesito aprender"

Ethel Pozo y su esposo ABANDONARÍAN América TV para irse con irse a Panamericana con la 'Señito', según Pati Lorena

De acuerdo a lo revelado por Pati Lorena, Ethel Pozo y su esposo ya serían parte de Panamericana TV. Aseguró que el yerno de la ‘Señito’ será el encargado de las telenovelas.

    La exproductora Pati Lorena no se guardó nada al evaluar la reciente preventa de Panamericana Televisión. A través de fuertes declaraciones, expresó su profunda molestia por lo que considera una organización deficiente del evento.

    “Si no sabes hacer una preventa, qué esperamos de los programas, es preocupante porque el cumpleaños de mi perrito está mejor producido que eso. Bueno, qué se puede esperar de una mala organización”, expresó tajante la exproductora vinculada anteriormente a los proyectos de Gisela Valcárcel.

    Ethel Pozo y Julián Alexander ya formarían parte de la nueva etapa de Panamericana TV

    Pero su crítica no terminó allí. Pati Lorena también lanzó un comentario directo hacia el rol que asumirá Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, dentro de la nueva estructura del canal.

    “Gisela se jaló a la hija (Ethel) para las mañanas y al yerno para que se encargue de las producciones de ficción. Ojalá funcione la novela, si no lo sacarán sin que les importe que se quede sin trabajo. Ojalá que le vaya bien a Gisela, porque más funcionó el beso que se dio con Karla (Tarazona) que su ingreso”, afirmó, dejando claro que duda del éxito de las nuevas apuestas televisivas.

    Con estas declaraciones, Pati Lorena se suma a la ola de cuestionamientos que ha despertado la preventa, que para muchos, lejos de entusiasmar, dejó más dudas que certezas sobre el futuro del canal.

    Ethel Pozo y su esposo ABANDONARÍAN América TV para irse con irse a Panamericana con la 'Señito', según Pati Lorena
