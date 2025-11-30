Wapa.pe
La polémica surgió tras el pódcast ‘Good Floro’, donde se mencionó un supuesto amorío entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi y la exproductora rompió su silencio al ser consultada.

    Pati Lorena rompe su silencio en medio de rumores que vinculan a Ethel con Yaco Eskenazi | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Pati Lorena, reconocida por su trabajo como productora en los programas de Gisela Valcárcel, sorprendió al público al hablar por primera vez sobre los comentarios que vinculan a Ethel Pozo en un presunto romance con Yaco Eskenazi. Después de días de especulaciones, la exproductora decidió enfrentar el tema y dar su versión frente a los rumores.

    ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi?

    Las redes sociales se encendieron luego de que una joven asegurara en el pódcast ‘Good Floro’ que Ethel Pozo y Yaco Eskenazi habrían mantenido un romance oculto. La historia se viralizó rápidamente, pero no pasó mucho tiempo antes de que ‘Instarándula’ tomara cartas en el asunto para verificar la información y frenar lo que calificaron como un “chisme barato”.

    La cuenta liderada por Samuel Suárez optó por una ruta directa: contactar a alguien que vivió de cerca aquella etapa televisiva. Apenas comenzaron a circular los rumores, el equipo del periodista buscó la versión de Pati Lorena, exproductora del programa donde Ethel y Yaco coincidieron.

    ‘Samu’, fiel a su estilo, le consultó de manera frontal a la productora, quien trabajó estrechamente con la hija de Gisela y conocía la dinámica del elenco. Pati Lorena no dejó espacio para dudas y descartó por completo cualquier vínculo amoroso entre ambos.

    “Es mentira, eso es mentira. La chica que ha llamado no tiene ni idea de lo que habla. Fue un chisme. Sí hubo el rumor. Yo trabajé en esa época con Ethel y Yaco y sé que es mentira”, sostuvo Pati Lorena, quien pese a ser detractora de la conductora, no tuvo problemas en negar estas especulaciones.

    Ethel Pozo corta de raíz los rumores que la relacionan con Yaco Eskenazi

    El reciente comentario que se viralizó en redes llevó a que muchas personas empezaran a especular sobre un supuesto affaire entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. Ante las preguntas directas de sus seguidores, la conductora decidió responder desde sus propias plataformas digitales para poner fin a las versiones que circulaban.

    En su mensaje, Ethel dejó claro que nunca existió un vínculo sentimental con el esposo de Natalie Vértiz y calificó esta historia como un rumor más dentro del mundo del espectáculo.

    “Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson”, sentenció tajantemente en sus redes.

    Pati Lorena NO CALLA y cuenta la verdad sobre supuesto romance entre Ethel y Yaco: "Sí hubo el..."
