Magaly Medina no sumó al CARGAMONTÓN sobre supuesto affair entre la 'Fariselita' y Yaco Eskenazi ¿DEFENDIÓ a Ethel Pozo?

¡Fulminante! Magaly Medina no tuvo filtros y en la última emisión de su programa lanzó un comentario lapdario a propósito de lo que todos hablan en las redes sociales: el supuesto affaire entre Ethel Pozo y Yako Eskenazi revelado hace poco en el programa Good Floro. La popular “Urraca” dejó sentada su posición respecto a este rumor que ha acaparado la atención de la farándula peruana.

Se sabe que la conductora de "Magaly TV La Firme" es una ácida crítica de la hija de Gisela Valcárcel a la cual señala constantemente por los errores y desatinos en los que, según ella, incurre al frente del programa América Hoy. Sin embargo, respecto al supuesto romance con Yako Eskenazi, la conductora de ATV tuvo una posición por demás sorprendente.

Mientras mostraba las imágenes de los conductores de Good Floro anunciando el nuevo escándalo de “Chollywood”, Magaly dijo: "Ponme los comentarios que dicen los infelices de ahí. Ya no me pongas lo que dice la pobre diabla a la que le dieron voz y voto en eso. Es una NN que seguramente escuchó un chisme de pasillo monstruoso que lo validaron ellos poniéndolo al aire".