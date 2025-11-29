Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

Magaly Medina no sumó al CARGAMONTÓN sobre supuesto affair entre la 'Fariselita' y Yaco Eskenazi ¿DEFENDIÓ a Ethel Pozo?

Magaly Medina explotó contra los conductores de "Good Floro" por lanzar comentarios sin pruebas.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina no sumó al CARGAMONTÓN sobre supuesto affair entre la 'Fariselita' y Yaco Eskenazi ¿DEFENDIÓ a Ethel Pozo?
    ¿Magaly Medina defendió a Ethel Pozo? | Composición Wapa
    Magaly Medina no sumó al CARGAMONTÓN sobre supuesto affair entre la 'Fariselita' y Yaco Eskenazi ¿DEFENDIÓ a Ethel Pozo?

    ¡Fulminante! Magaly Medina no tuvo filtros y en la última emisión de su programa lanzó un comentario lapdario a propósito de lo que todos hablan en las redes sociales: el supuesto affaire entre Ethel Pozo y Yako Eskenazi revelado hace poco en el programa Good Floro. La popular “Urraca” dejó sentada su posición respecto a este rumor que ha acaparado la atención de la farándula peruana.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Natalie Vértiz comparte sentido mensaje en medio de rumores de romance oculto entre Yaco y Ethel Pozo: “Un corazón…”

    Se sabe que la conductora de "Magaly TV La Firme" es una ácida crítica de la hija de Gisela Valcárcel a la cual señala constantemente por los errores y desatinos en los que, según ella, incurre al frente del programa América Hoy. Sin embargo, respecto al supuesto romance con Yako Eskenazi, la conductora de ATV tuvo una posición por demás sorprendente.

    Mientras mostraba las imágenes de los conductores de Good Floro anunciando el nuevo escándalo de “Chollywood”, Magaly dijo: "Ponme los comentarios que dicen los infelices de ahí. Ya no me pongas lo que dice la pobre diabla a la que le dieron voz y voto en eso. Es una NN que seguramente escuchó un chisme de pasillo monstruoso que lo validaron ellos poniéndolo al aire".

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Romina Gachoy CONFIESA que le QUITÓ los medicamentos a los hijos de Angie Jibaja: “Un día dijimos ‘ya no más’”

    No contenta con ello, Magaly Medina continuó su arremetida contra los cuatro conductores del referido programa de Youtube. "Miren lo que dicen los pobres diablos. ¿La urraca, que se supone soy yo, es una pobre estúpida que tiene 17 años recibiendo chismes de pasillos de canales? No pues. A mí dame pruebas. A mí me demandan por mis propios ampays, donde la imagen está ahí. A estos nadie los va a demandar, ni una misera carta notarial les van a mandar. (...) Terribles, irresponsables", sentenció la “Urraca” marcando distancias del affaire Pozo-Eskenazi.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina no sumó al CARGAMONTÓN sobre supuesto affair entre la 'Fariselita' y Yaco Eskenazi ¿DEFENDIÓ a Ethel Pozo?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Natalie Vértiz comparte sentido mensaje en medio de rumores de romance oculto entre Yaco y Ethel Pozo: “Un corazón…”

    Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    Angie Arizaga anuncia que está ‘en la dulce espera’ de su segundo bebé tras revelar su ruptura con Jota Benz: “Mi hijito…”

    Hija mayor de Melissa Klug sorprende al mostrar ecografía y dar importante noticia: “Ya no falta nada…”

    Romina Gachoy CONFIESA que le QUITÓ los medicamentos a los hijos de Angie Jibaja: “Un día dijimos ‘ya no más’”

    Lo más vistos en Farándula

    Ana Siucho comparte DOLOROSO mensaje tras show hot de Edison Flores que SORPRENDIÓ: “Los escenarios…”

    Yaco Eskenazi se sincera y hace DURA confesión ¿traicionó a Natalie Vértiz? “He sido infiel”

    Pamela López genera alarma tras ser internada en clínica: "En manos de..."

    Natalie Vértiz festeja con emoción que su nana lograra la visa y confirma su viaje al extranjero: “Habemus vacaciones”

    Josi Martínez denuncia discriminación en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales: “No es la primera vez”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;