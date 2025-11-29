Yaco Eskenazi sorprendió a todos al confesar, por primera vez, que llegó a incomodarse con algunos personajes del espectáculo debido a las opiniones que lanzaron sobre Natalie Vértiz. Aquí te contamos exactamente qué reveló.

El anuncio del primer episodio del podcast que Yaco Eskenazi grabó junto a Christian Wagner tomó por sorpresa a sus seguidores. En el avance publicado en redes, el excompetidor de "Esto es Guerra" dejó ver un lado poco conocido de su vida personal: su etapa marcada por los celos hacia su esposa, la modelo y conductora Natalie Vértiz.

Durante la conversación, su amigo no dudó en confrontarlo directamente sobre su pasado. “Yo te recuerdo como un enfermito de los celos”, señaló Wagner, generando risas y un momento incómodo para el empresario. Eskenazi, lejos de negarlo, respondió con firmeza: “Ya no, ya me curé… me tuve que obligar a curarme”.

Yaco admite escenas de celos y expone por qué ocurrían

Ante la insistencia del 'Loco' Wagner, el exchico reality terminó confesando que sí protagonizó más de una escena motivada por los celos. “¿Le has hecho escenitas?”, preguntó su compañero. Yaco no titubeó y lo reconoció de inmediato.

“De más chibolo y ahora te cuento un par y con gente conocida que no me gusta como a veces comentan… ‘la linda’, ‘que guapa’, a ti que chu* te importa. Hay que tener tino**”, expresó, dejando claro que ciertos comentarios hacia su esposa lo desestabilizaban en el pasado. Sus declaraciones generaron sorpresa entre los fans, quienes no imaginaban que el ahora empresario había atravesado una etapa tan impulsiva.

Natalie Vértiz y el momento que dejó en evidencia a Yaco

Semanas antes del lanzamiento del podcast, Natalie Vértiz publicó un clip en TikTok que también generó conversación sobre la dinámica de pareja. En el video, grabado durante una cena romántica, la modelo mostró que su esposo estaba más concentrado en su celular que en la velada.