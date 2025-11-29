Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

Yaco SORPRENDIÓ al revelar que se ENOJÓ con figuras públicas por su actitud con Natalie Vértiz: "A ti que chu&@#"

Yaco Eskenazi sorprendió a todos al confesar, por primera vez, que llegó a incomodarse con algunos personajes del espectáculo debido a las opiniones que lanzaron sobre Natalie Vértiz. Aquí te contamos exactamente qué reveló.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Yaco SORPRENDIÓ al revelar que se ENOJÓ con figuras públicas por su actitud con Natalie Vértiz: "A ti que chu&@#"
    Yaco Eskenazi explotó. | Composición Wapa
    Yaco SORPRENDIÓ al revelar que se ENOJÓ con figuras públicas por su actitud con Natalie Vértiz: "A ti que chu&@#"

    El anuncio del primer episodio del podcast que Yaco Eskenazi grabó junto a Christian Wagner tomó por sorpresa a sus seguidores. En el avance publicado en redes, el excompetidor de "Esto es Guerra" dejó ver un lado poco conocido de su vida personal: su etapa marcada por los celos hacia su esposa, la modelo y conductora Natalie Vértiz.

    Durante la conversación, su amigo no dudó en confrontarlo directamente sobre su pasado. “Yo te recuerdo como un enfermito de los celos”, señaló Wagner, generando risas y un momento incómodo para el empresario. Eskenazi, lejos de negarlo, respondió con firmeza: “Ya no, ya me curé… me tuve que obligar a curarme”.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hija mayor de Melissa Klug sorprende al mostrar ecografía y dar importante noticia: “Ya no falta nada…”

    Yaco admite escenas de celos y expone por qué ocurrían

    Ante la insistencia del 'Loco' Wagner, el exchico reality terminó confesando que sí protagonizó más de una escena motivada por los celos. “¿Le has hecho escenitas?”, preguntó su compañero. Yaco no titubeó y lo reconoció de inmediato.

    “De más chibolo y ahora te cuento un par y con gente conocida que no me gusta como a veces comentan… ‘la linda’, ‘que guapa’, a ti que chu* te importa. Hay que tener tino**”, expresó, dejando claro que ciertos comentarios hacia su esposa lo desestabilizaban en el pasado. Sus declaraciones generaron sorpresa entre los fans, quienes no imaginaban que el ahora empresario había atravesado una etapa tan impulsiva.

    Natalie Vértiz y el momento que dejó en evidencia a Yaco

    Semanas antes del lanzamiento del podcast, Natalie Vértiz publicó un clip en TikTok que también generó conversación sobre la dinámica de pareja. En el video, grabado durante una cena romántica, la modelo mostró que su esposo estaba más concentrado en su celular que en la velada.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Natalie Vértiz REAPARECE en medio de la controversia por presunto amorío clandestino con Yaco Eskenazi: "Qué año..."

    “Pensé que era una cita conmigo, pero el teléfono me ha quitado protagonismo”, dijo Natalie entre risas y con tono juguetón, evidenciando que el exguerrero seguía el minuto a minuto de un partido. Yaco intentó justificarse alegando que revisaba el encuentro deportivo porque está trabajando en su nuevo canal de fútbol, pero su explicación no terminó de convencer a la exMiss Perú, quien continuó bromeando sobre la escena.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yaco SORPRENDIÓ al revelar que se ENOJÓ con figuras públicas por su actitud con Natalie Vértiz: "A ti que chu&@#"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Natalie Vértiz comparte sentido mensaje en medio de rumores de romance oculto entre Yaco y Ethel Pozo: “Un corazón…”

    Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    Angie Arizaga anuncia que está ‘en la dulce espera’ de su segundo bebé tras revelar su ruptura con Jota Benz: “Mi hijito…”

    Yaco SORPRENDIÓ al revelar que se ENOJÓ con figuras públicas por su actitud con Natalie Vértiz: "A ti que chu&@#"

    Hija mayor de Melissa Klug sorprende al mostrar ecografía y dar importante noticia: “Ya no falta nada…”

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina arremete contra la Chola Chabuca por entrevista a Melissa y Jesús Barco: “Es la incondicional de los tramposos”

    Gisela Valcárcel HABLÓ sobre las lágrimas de Ethel Pozo en medio de polémica de Yaco Eskenazi y salida de productor: “Sé cómo está tu corazón…”

    Se revela la verdadera razón de la renuncia de Armando Tafur a América Hoy: "Sacar adelante un programa..."

    Alejandra Baigorria REÚNE a sus padres y los sorprende con viaje a Europa: "Sin ellos dos no existiría"

    Natalie Vértiz SORPRENDIÓ al mostrar el verdadero trato que le da a su trabajadora del hogar: “Visa aprobada”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;