ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

Valentino Palacios REAPARECE tras preocupar por su estado de salud: "Fue por el cambio..."

Valentino dejó en shock a sus seguidores al compartir un video donde se le veía vendado e hinchado, ante esto el joven tiktoker reapareció para explicar su situación.

    El creador de contenido, Valentino Palacios, una de las figuras más jóvenes de Esto es Guerra, generó alarma entre sus seguidores luego de conocerse que su inesperada ausencia del programa se debe a una intoxicación que terminó comprometiendo su salud. Ante el revuelo, su abuela —la popular Candela— decidió explicar públicamente qué sucedió realmente.

    “Fue por el cambio de tratamiento”: la abuela de Valentino revela el origen del problema

    A través de un en vivo en TikTok, Candela detalló que Valentino venía arrastrando molestias desde hacía varios días y que, pese a seguir un tratamiento médico, no mostraba mejoría. “El lunes acudió al médico y le dieron otro tratamiento”, contó. Según explicó, el tiktoker ya había tomado medicinas por una semana sin buenos resultados, pero el nuevo régimen recetado —a base de jarabes y pastillas— desató una fuerte reacción adversa.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Natalia Salas se prepara para una NUEVA cirugía por el cáncer, antes de acabar el año: “Me quitaré ovarios y trompas”

    “Ya venía con antecedentes de siete días tomando medicinas, pero no le había hecho bien. Mandaron jarabe y pastillas, pero no le hizo efecto. Ya estaba haciendo una faringitis”, relató la abuela, indicando que el cambio de medicación produjo una intoxicación que terminó inflamando su rostro de manera muy notoria.

    Los seguidores del influencer quedaron impactados al ver las imágenes donde aparece con el rostro hinchado y dificultades para hablar, mientras la familia optó por llevarlo a un centro médico para recibir atención inmediata.

    ¿Qué pasará con Valentino en Esto es Guerra?

    Pese al susto, Valentino dejó claro que su alejamiento del programa es temporal y que su prioridad ahora es recuperarse por completo. En un mensaje dirigido a su comunidad digital, expresó un sentimiento que combina frustración y esperanza: “Qué horrible estar así, pero saldré de esta. Regresaré más fuerte”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Gisela Valcárcel HABLÓ sobre las lágrimas de Ethel Pozo en medio de polémica de Yaco Eskenazi y salida de productor: “Sé cómo está tu corazón…”

    Por el momento, no existe una fecha confirmada para su retorno a Esto es Guerra. Sin embargo, sus seguidores han colmado las redes sociales con mensajes de apoyo y cadenas de oración, mostrando su preocupación por uno de los participantes más queridos de la temporada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

