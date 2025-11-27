Wapa.pe
Valentino Palacios SE QUIEBRA al aparecer INFLAMADO generando preocupación entre sus seguidores

El tiktoker Valentino mostró muy vulnerable luego de que su estado de salud lo obligara a alejarse temporalmente de Esto es Guerra. El creador de contenido apareció con el rostro visiblemente hinchado y una venda en la cabeza, lo que generó preocupación entre sus seguidores. ¿Qué ocurrió realmente?

    Valentino generó preocupación a sus seguidores. | Composición Wapa
    El popular tiktoker Valentino Palacios alarmó a sus seguidores luego de ausentarse repentinamente de "Esto es Guerra". Su familia confirmó que el influencer atraviesa un cuadro de salud complicado que le provocó una fuerte hinchazón en el rostro, motivo por el que fue trasladado a un centro médico, donde incluso terminó con una venda alrededor de la cabeza.

    El joven creador de contenido utilizó su cuenta de TikTok para mostrar cómo luce actualmente. Aunque muchos usuarios reaccionaron con bromas sobre su apariencia, él aclaró que su condición responde a una intoxicación generada por una reacción adversa a los medicamentos que estaba tomando. Debido a esto, permanecerá lejos del programa hasta recuperarse por completo.

    Reacción de su familia y el duro momento emocional del tiktoker

    La popular ‘Candela’, cercana al influencer, explicó qué originó el problema de salud que hoy lo tiene en reposo. “La intoxicación que ha tenido él es por el cambio de tratamiento. ¿Qué pasó? Que el día lunes va al médico y le da otro tratamiento. Él ya venía con un antecedente que había tomado 7 días, cosa que no le hizo bien e indicaron que mejor era la inyección, pero como es un miedoso, no le dio la gana de ponerse las tres inyecciones, mandaron jarabe y pastillas, pero no le hicieron efecto”, detalló.

    No fue el único momento difícil. En otro video, Valentino terminó quebrándose emocionalmente al leer los comentarios que se burlaban de su hinchazón. “Están que se burlan diciendo que mi boca se va a quedar así, estoy feo ma”, dijo entre lágrimas, visiblemente afectado. Aunque luego logró calmarse y mostrarse más optimista sobre su recuperación, no ocultó su frustración: “Qué horrible estar así”.

    El influencer continúa bajo supervisión médica y ha pedido a sus seguidores comprensión mientras supera este complicado episodio.

    Valentino Palacios SE QUIEBRA al aparecer INFLAMADO generando preocupación entre sus seguidores
