Angie Arizaga contó SI ACABÓ su relación con Jota Benz tras ser VISTO con ‘Majo con Sabor’: “Igual que…”

El influencer Jota Benz una vez más llamó la atención pública tras ser grabado al lado de ‘Majo con Sabor’, expareja de su hermano Gino Assereto, la gran ausente fue Angie Arizaga. En medio de esta controversia, la exchica reality rompió su silencio sobre cómo va su relación con el también cantante. Aquí te contamos todo sobre el tema.
¿Angie Arizaga y Jota Benz se separaron?
La expresentadora de TV decidió contestar a sus seguidores al abrir una cajita de preguntas en sus redes sociales para resolver dudas sobre su vida personal. Durante una ronda, uno de los usuarios no dudó en consultarle directamente sobre cómo va la relación sentimental con Jota Benz, en medio de la polémica que lo rodea.
“¿Qué pasó con Jota Benz? ¿Está bien su relación?”, se puede leer la pregunta en su cuenta de Instagram que captó la atención de los seguidores.
Ante esta pregunta, Angie respondió y afirmó tajantemente que están bien. “Igual que siempre, perfecta”, se lee en el comentario que lanzó con una foto de ellos dos.
Angie Arizaga y la promesa que le hizo a su bebé
Angie Arizaga conmovió a sus seguidores al dedicarle un mensaje lleno de ternura a su hijo Matteo por su cumpleaños. La exintegrante de Esto es Guerra publicó en Instagram varias imágenes junto a Jota Benz y el pequeño, recordando cuánto cambió su vida desde su llegada y cómo el bebé se ha convertido en su mayor fuente de inspiración.
En su dedicatoria, Angie reafirmó el compromiso que más valora como madre: hacer todo lo posible para que Matteo crezca siendo “el niño más feliz del mundo”. “Un día como hoy a las 10:18 p.m. llegaste a nuestras vidas para cambiarlo todo. Me siento más fuerte, más valiente y más capaz que nunca. Prometemos hacerte el niño más feliz del mundo, lleno de valores, metas y amor. Feliz cumpleaños hijito, Matteo Alessandro”, escribió.