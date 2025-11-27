Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

Angie Arizaga contó SI ACABÓ su relación con Jota Benz tras ser VISTO con ‘Majo con Sabor’: “Igual que…”

Angie Arizaga habló sobre cómo va su relación con Jota Benz luego de ser grabado con ‘Majo con Sabor’, expareja de Gino Assereto.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Angie Arizaga contó SI ACABÓ su relación con Jota Benz tras ser VISTO con ‘Majo con Sabor’: “Igual que…”
    Angie Arizaga respondió. | Composición Wapa
    Angie Arizaga contó SI ACABÓ su relación con Jota Benz tras ser VISTO con ‘Majo con Sabor’: “Igual que…”

    El influencer Jota Benz una vez más llamó la atención pública tras ser grabado al lado de ‘Majo con Sabor’, expareja de su hermano Gino Assereto, la gran ausente fue Angie Arizaga. En medio de esta controversia, la exchica reality rompió su silencio sobre cómo va su relación con el también cantante. Aquí te contamos todo sobre el tema.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Multiplicó por cero? Bárbara Cayo expone su historia con Gigi Mitre en el colegio: "Obvio, no serías..."

    ¿Angie Arizaga y Jota Benz se separaron?

    La expresentadora de TV decidió contestar a sus seguidores al abrir una cajita de preguntas en sus redes sociales para resolver dudas sobre su vida personal. Durante una ronda, uno de los usuarios no dudó en consultarle directamente sobre cómo va la relación sentimental con Jota Benz, en medio de la polémica que lo rodea.

    “¿Qué pasó con Jota Benz? ¿Está bien su relación?”, se puede leer la pregunta en su cuenta de Instagram que captó la atención de los seguidores.

    Ante esta pregunta, Angie respondió y afirmó tajantemente que están bien. “Igual que siempre, perfecta”, se lee en el comentario que lanzó con una foto de ellos dos.

    Angie Arizaga y la promesa que le hizo a su bebé

    Angie Arizaga conmovió a sus seguidores al dedicarle un mensaje lleno de ternura a su hijo Matteo por su cumpleaños. La exintegrante de Esto es Guerra publicó en Instagram varias imágenes junto a Jota Benz y el pequeño, recordando cuánto cambió su vida desde su llegada y cómo el bebé se ha convertido en su mayor fuente de inspiración.

    NO TE PIERDAS: 'Puma' Rodríguez fue echado de avión en humillante escena a sus 82 años: "Bájese de mi avión"

    En su dedicatoria, Angie reafirmó el compromiso que más valora como madre: hacer todo lo posible para que Matteo crezca siendo “el niño más feliz del mundo”. “Un día como hoy a las 10:18 p.m. llegaste a nuestras vidas para cambiarlo todo. Me siento más fuerte, más valiente y más capaz que nunca. Prometemos hacerte el niño más feliz del mundo, lleno de valores, metas y amor. Feliz cumpleaños hijito, Matteo Alessandro”, escribió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Angie Arizaga contó SI ACABÓ su relación con Jota Benz tras ser VISTO con ‘Majo con Sabor’: “Igual que…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Multiplicó por cero? Bárbara Cayo expone su historia con Gigi Mitre en el colegio: "Obvio, no serías..."

    Angie Arizaga contó SI ACABÓ su relación con Jota Benz tras ser VISTO con ‘Majo con Sabor’: “Igual que…”

    Karina Rivera llora al recordar su salida de la TV y ver a María Pía como su reemplazo: “Caí al piso y lloré a mares”

    Melissa Lobatón confiesa que sufrió DOLOROSO 'CASTIGO' por dejar que Jesús Barco entrara a su cuarto a espaldas de Melissa Klug

    Melissa Klug comparte sentido mensaje tras descubrirse que Jesús Barco entra a la habitación de su hija Melissa Lobatón a sus espaldas

    Lo más vistos en Farándula

    Cantantes de Corazón Serrano encaran a conductor ecuatoriano por incómodas preguntas: "Muy morbosa, la verdad"

    Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

    Melissa Paredes SE MUDA en medio de PREDICCIÓN de fin de su matrimonio con el 'Activador'

    Hija menor de Jefferson Farfán sorprende al culminar su primera profesión y Darinka Ramírez estalla de orgullo: "en cada paso"

    Melissa Lobatón expone a Jesús Barco y revela que entra a su cuarto a escondidas de Melissa Klug: "Mi mamá ya se durmió"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;