'Puma' Rodríguez fue echado de avión en humillante escena a sus 82 años: "Bájese de mi avión"

Se considera que el enfrentamiento entre el cantante y el piloto habría comenzado a raíz de una discusión anterior entre el artista venezolano y un miembro de la tripulación.

En las últimas horas, circula en redes sociales un video que muestra un incidente entre el capitán de un vuelo comercial y el cantante venezolano José Luis ‘El Puma’ Rodríguez. En el material difundido, se observa que el piloto le exige al artista abandonar la aeronave.

En el clip, el ‘Puma’ aparece en el pasillo mientras grababa con su celular. “No me siento bien y, de parte de la tripulación, no me dejan estar acá. Es la primera vez en mi vida…”, expresó antes de ser interrumpido por el capitán.

“¡Desembarque de mi avión ahorita! No puede hacer esto delante de todos, usted estaba muy grosero con nuestros tripulantes”.

¿Cómo se habría iniciado el altercado?

Se cree que la molestia comenzó debido a una discusión previa entre el cantante y un tripulante de cabina por una de sus maletas, que estaba colocada en un compartimento alejado de su asiento.

Al parecer, se le solicitó reubicar la valija, pero José Luis Rodríguez no habría querido hacerlo, lo que generó tensión. Además, el equipaje contenía varios medicamentos que, según se especula, también habrían sido parte del conflicto.

Finalmente, el ‘Puma’ retiró su maleta del compartimento y luego abandonó el vuelo con destino a Miami.

¿Qué hizo el cantante?

Tras la difusión del video, una periodista de Al Rojo Vivo ayudó a recopilar los testimonios más relevantes. De acuerdo con la persona que grabó las imágenes originales, el conflicto habría iniciado cuando el Puma tuvo un malentendido con un miembro de la tripulación por la colocación incorrecta de su maletín, lo que desencadenó una discusión intensa. La versión del propio artista, compartida con el programa, añadió que “un miembro de la tripulación no lo trató bien y tuvieron un encontronazo”. También señaló que “se disculpó varias veces, pero el empleado fue a hablar con el capitán, quien decidió sacarlo del vuelo”. Así, el cantante tuvo que permanecer en Quito hasta conseguir otro vuelo hacia Miami, todo mientras era observado por el público y los cientos de pasajeros que presenciaron el incidente.