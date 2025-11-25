Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

Natalie Vértiz SORPRENDIÓ al mostrar cómo es el trato a su trabajadora del hogar: “Visa aprobada”

Natalie Vértiz llamó la atención de sus seguidores al mostrar que incluirá a su querida Boufi, su trabajadora del hogar, en sus viajes lujosos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalie Vértiz SORPRENDIÓ al mostrar cómo es el trato a su trabajadora del hogar: “Visa aprobada”
    Natalie y Yaco han demostrado en más de una ocasión el cariño que le tienen a Boufi. | Composición Wapa
    Natalie Vértiz SORPRENDIÓ al mostrar cómo es el trato a su trabajadora del hogar: “Visa aprobada”

    La relación entre Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi siempre ha destacado por mantenerse lejos de la polémica. Esta vez, la conductora generó conversación al compartir un momento muy especial en su cuenta de Instagram: el logro de su trabajadora del hogar, a quien llama con cariño Boufi.

    En la publicación, Vértiz no ocultó su alegría al dar una noticia que emocionó a más de uno: "Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones", escribió junto a una fotografía celebrando el trámite exitoso. Este detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes resaltaron la cercanía y el buen trato que la modelo mantiene con la persona que trabaja en su hogar.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Melissa Klug comparte sentido mensaje tras descubrirse que Jesús Barco entra a la habitación de su hija Melissa Lobatón a sus espaldas

    Aunque no es la primera vez que incluyen a Boufi en sus viajes familiares, esta ocasión fue especial porque implicaba la obtención de una visa, un proceso que usualmente requiere más tiempo y documentos adicionales. Para la familia Eskenazi-Vértiz, esto significa que podrán disfrutar juntos unas nuevas vacaciones fuera del país.

    Natalie Vértiz y su compromiso con causas solidarias

    Además del emotivo gesto hacia su trabajadora, Natalie también llamó la atención semanas atrás al revelar que aceptó convertirse en madrina de bautizo de una niña que conoció en el INEN. La pequeña atravesaba un tratamiento oncológico cuando la presentadora de "Estás en Todas" se cruzó con ella y su familia, creando un vínculo que terminó fortaleciéndose con el tiempo.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Ivana Yturbe fue viste con hombre que NO ERA Beto da Silva y expresa AMOROSO mensaje: “Te amo, bebé”

    Vértiz compartió ese momento con sus seguidores a través de redes sociales, acompañando las imágenes con un mensaje lleno de fe y ternura: “Qué bendición verla ahora así de fuerte y linda. Que Dios siempre guíe sus caminos”.

    Sus seguidores destacaron su sensibilidad y empatía, resaltando que su apoyo a la pequeña y a su familia refleja una faceta más humana que va más allá de su carrera en la televisión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalie Vértiz SORPRENDIÓ al mostrar cómo es el trato a su trabajadora del hogar: “Visa aprobada”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Jesús Barco reaparece en redes tras ser acusado de entrar al cuarto de Melissa Lobatón a escondidas de Melissa Klug

    Melissa Klug comparte sentido mensaje tras descubrirse que Jesús Barco entra a la habitación de su hija Melissa Lobatón a sus espaldas

    Silvia Cornejo toma DRÁSTICA decisión luego de ampay de su esposo con una expareja

    Melissa Lobatón confiesa que sufrió DOLOROSO 'CASTIGO' por dejar que Jesús Barco entrara a su cuarto a espaldas de Melissa Klug

    Lo más vistos en Farándula

    Hermana de Paco Bazán deja clara su postura sobre Susana Alvarado: "No la quiere"

    Ana Siucho reaparece con fuerte mensaje tras 'ampay' de Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad de criar a tus hijos"

    Magaly Medina alarma al mostrarse en una camilla de emergencia y se sincera: “La realidad detrás de cámaras”

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Yrma Guerrero reacciona enfurecida contra conductor ecuatoriano que hizo INCÓMODA pregunta a cantantes de Corazón Serrano: "¿A él qué le importa?"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;