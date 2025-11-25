Natalie Vértiz llamó la atención de sus seguidores al mostrar que incluirá a su querida Boufi, su trabajadora del hogar, en sus viajes lujosos.

Natalie y Yaco han demostrado en más de una ocasión el cariño que le tienen a Boufi. | Composición Wapa

La relación entre Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi siempre ha destacado por mantenerse lejos de la polémica. Esta vez, la conductora generó conversación al compartir un momento muy especial en su cuenta de Instagram: el logro de su trabajadora del hogar, a quien llama con cariño Boufi.

En la publicación, Vértiz no ocultó su alegría al dar una noticia que emocionó a más de uno: "Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones", escribió junto a una fotografía celebrando el trámite exitoso. Este detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes resaltaron la cercanía y el buen trato que la modelo mantiene con la persona que trabaja en su hogar.

Aunque no es la primera vez que incluyen a Boufi en sus viajes familiares, esta ocasión fue especial porque implicaba la obtención de una visa, un proceso que usualmente requiere más tiempo y documentos adicionales. Para la familia Eskenazi-Vértiz, esto significa que podrán disfrutar juntos unas nuevas vacaciones fuera del país.

Natalie Vértiz y su compromiso con causas solidarias

Además del emotivo gesto hacia su trabajadora, Natalie también llamó la atención semanas atrás al revelar que aceptó convertirse en madrina de bautizo de una niña que conoció en el INEN. La pequeña atravesaba un tratamiento oncológico cuando la presentadora de "Estás en Todas" se cruzó con ella y su familia, creando un vínculo que terminó fortaleciéndose con el tiempo.

Vértiz compartió ese momento con sus seguidores a través de redes sociales, acompañando las imágenes con un mensaje lleno de fe y ternura: “Qué bendición verla ahora así de fuerte y linda. Que Dios siempre guíe sus caminos”.