La controversia en torno a Melissa Klug se intensifica tras un video viral donde su hija, Melissa Lobatón, expulsa a Jesús Barco de su habitación durante una transmisión en vivo.

La polémica que envuelve a Melissa Klug volvió a encenderse luego de que un video viral mostrara a su hija Melissa Lobatón sacando de su habitación a Jesús Barco en plena transmisión en vivo. El episodio generó preocupación y una oleada de comentarios en redes sociales por la conducta del futbolista. Con las críticas en aumento y múltiples especulaciones sobre la dinámica familiar, todos esperaban la reacción de ‘La Chalaca’. Finalmente, la empresaria reapareció en redes con un mensaje que sorprendió a más de uno.

¿Qué dijo Melissa Klug tras la polémica con Jesús Barco y su hija Melissa Lobatón?

La reciente transmisión en vivo de Melissa Lobatón junto a su hermana Samahara desató una fuerte controversia en redes sociales. En el video, la menor de las hijas de Melissa Klug expulsó abruptamente a Jesús Barco de su habitación, acusándolo de entrar cuando su madre está dormida, algo que generó preocupación entre los usuarios por la dinámica que mantenían dentro de la casa.

Luego del revuelo, Melissa Lobatón detalló que estas visitas inesperadas no eran un hecho aislado, sino un comportamiento frecuente del futbolista, quien, según ella, aparecía en su cuarto para “fastidiarla”. La revelación surgió en medio de la separación pública entre Barco y ‘La Chalaca’, lo que intensificó el debate sobre su relación familiar.

Mientras crecían las especulaciones sobre la reacción de Melissa Klug, muchos esperaban un mensaje directo sobre lo ocurrido. No obstante, la empresaria reapareció horas después con una reflexión que sorprendió a todos.