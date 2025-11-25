Ivana Yturbe fue viste con hombre que NO ERA Beto da Silva y expresa AMOROSO mensaje: “Te amo, bebé”

No solo Jefferson Farfán y Mario Irivarren sorprendieron al juntarse en el programa de ‘La Manada’, sino que Ivana Yturbe dejó en shock al mostrarse con un misterioso hombre.

Ivana Yturbe está en el ojo de la tormenta luego de la reunión de Mario Irivarren y Jefferson Farfán en el espacio ‘La Manada’ donde hablaron del problema que tuvieron a raíz de la exchica reality. No obstante, en medio de los preparativos de su matrimonio religioso con Beto de Silva, la modelo sorprendió al aparecer con otro hombre que no es su esposo y enviarle mensajes amorosos.

En medio de las especulaciones y los preparativos de su boda religiosa con Beto da Silva, la influencer llamó la atención al reaparecer en redes sociales con inesperados videos junto a otro hombre que no es el futbolista.

La modelo apareció en un restaurante en Argentina donde se la ve disfrutando de un rico desayuno con quien sería su mejor amigo y resaltando que habría hecho una parada en el mencionado país para visitarlo.

"Cansada pero feliz de ver a uno de mis mejores amigos. Te extrañé mucho. Una paradita en Arg y no podía dejar de verte. I love you Nicolás León", escribió en su video.

Pero ahí no acabó el tema, pues el misterioso joven también respondió a los mensajes con uno más emocional, expresando sus sentimientos hacia ella en la ciudad de Buenos Aires, mensaje que ella también correspondió.

"Bebé, te amo, necesitaba tanto ese abrazo", le dedicó él. "x2 bb, like old times", respondió ella. Esta frase, traducida en español, significa 'como los viejos tiempos', haciendo referencia a que, en el pasado, dichos paseos y encuentros eran muy recurrentes, aunque ahora la distancia los separaría al vivir en dos países distintos.