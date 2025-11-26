¿Multiplicó por cero? Bárbara Cayo saca a la luz su historia con Gigi Mitre en el colegio: "Obvio, no serías..."

Un inesperado cruce con los reporteros terminó sacando a la luz lo que Bárbara Cayo realmente piensa de la conductora de Amor y Fuego , algo que pocos se esperaban.

Bárbara Cayo volvió a acaparar miradas ante las cámaras tras protagonizar un momento espontáneo y cargado de picardía junto a su hermana Fiorella, luego de que ambas fueran abordadas por un reportero de ‘Amor y Fuego’.

Lo que debía ser una salida familiar tranquila terminó convirtiéndose en una escena que no tardó en viralizarse, debido a un detalle inesperado: el comentario directo —y con evidente ironía— que Bárbara lanzó hacia Gigi Mitre, conductora del conocido espacio de espectáculos.

La situación se desencadenó cuando las hermanas Cayo salían de un establecimiento y se toparon con el reportero. La primera en reaccionar fue Fiorella, visiblemente incómoda ante las cámaras. Desde el inicio dejó claro que no tenía intención de declarar.

Bárbara Cayo revela que estudió con Gigi Mitre

“Chicos, no vamos a hablar nada en cámaras ahorita, acabamos de estar en familia. Chicos, van a hacer que nos atropellen. Déjalo ahí, no tenemos nada de que hablar, sigan su camino”, insistió Fiorella, buscando finalizar cualquier intento de entrevista.

A pesar de esa postura más rígida, Bárbara se mostró un poco más receptiva, aunque dando a entender que tampoco deseaba extender la conversación. Sin embargo, todo tomó un giro inesperado cuando el reportero, intentando aligerar el ambiente, mencionó a Gigi Mitre en tono de broma. En ese instante, Bárbara reaccionó con humor e ironía, dejando una declaración que llamó poderosamente la atención.

Entre risas, comentó: “Jajajajaja, oye ¿cómo se llama?, ¿Gigi no? Gigi estaba en mi colegio, hola Gigi, ¿cómo estás?, ¿qué tal?”. Aunque inicialmente su respuesta parecía amigable, casi como un saludo nostálgico hacia alguien con quien compartió el colegio, el ambiente cambió cuando Fiorella lanzó un recordatorio clave: “Acuérdate que Gigi dice que no es nuestra amiga y que no nos conoce”.

¿Bárbara Cayo dice que no sería amiga de Gigi Mitre?

Ese comentario fue suficiente para que la situación adquiriera un tono más punzante. Bárbara no dudó en responder de forma directa, convirtiendo su intervención en el momento más comentado del encuentro. Con evidente sarcasmo y entre risas, remató: “¡Ah, no es amiga nuestra, Gigi! Ay obvio que no eres amiga nuestra, pero te conozco, pues, del colegio. Obvio, no serías amiga nuestra jajajaja”.

La frase “obvio, no serías amiga nuestra” generó un fuerte impacto en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron sus palabras como un dardo lanzado directamente a la conductora. Más que una simple distancia, la declaración dejó clara una línea marcada: aunque compartieron colegio, Bárbara no considera que eso implique cercanía. El “obvio” reforzó aún más el matiz de ironía y superioridad con el que se expresó.