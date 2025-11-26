Wapa.pe
Conoce a Analía Jiménez, la expareja de Jean Paul Gabuteau que desde 2016 marca la relación con Silvia Cornejo

El primer año de matrimonio vuelve a colocarse en el ojo de la tormenta, reavivando antiguas acusaciones, mensajes indirectos y conflictos pendientes entre Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez.

    El calendario señala una fecha que, para muchos, debería representar celebración, aunque hoy está cargada de ironía y controversia. Un 25 de noviembre, hace exactamente un año, Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau formalizaban su unión ante un notario, convencidos —al menos públicamente— de que estaban dando el paso más firme de sus vidas.

    Se trataba de las conocidas “bodas de papel”, el primer aniversario, ese punto simbólico en el que una pareja suele recordar promesas, renovar complicidades o simplemente brindar por lo construido. Sin embargo, el “obsequio” que recibió la exreina de belleza estuvo lejos de ser algo festivo. Lo que explotó mediáticamente fue otro episodio relacionado con el tema que siempre ha rondado su matrimonio: la siempre presente sombra de Analía Jiménez.

    ¿Quién es Analía Jiménez?

    La historia se remonta a mucho antes del ya famoso ampay. Incluso antes del matrimonio. Y gira en torno a una frase que resume la percepción general que circula en redes: “Ambos estuvieron involucrados en escándalos públicos”.

    Para muchos, Analía es “la pieza que nunca salió del rompecabezas”, alguien que jamás se alejó del todo de la vida del empresario. Para comprender por qué su nombre continúa influyendo en esta relación, incluso un año después de que Silvia y Jean Paul se casaran, es necesario retroceder décadas atrás.

    Analía tiene 49 años, estudió Administración Turística y trabajó durante un largo tiempo en cruceros y aerolíneas. Es madre de dos hijos de una relación anterior. Pero su vínculo con Jean Paul no nació en la adultez, sino en su adolescencia. Ambos estudiaron en el colegio Mater Purísima, donde iniciaron un romance juvenil que, pese a rupturas, caminos separados y nuevas parejas, nunca se cortó del todo.

    Analía Jiménez y Jean Paul Gabuteau tuvieron un hijo

    Años después, ya adultos, retomaron su relación y en 2016 nació su hijo. Pero aquel año también quedó marcado por conflictos intensos entre ellos.

    En diciembre de 2016, Analía denunció a Jean Paul por violencia familiar, acusándolo de maltrato físico y psicológico durante una visita al niño. Según su versión en el parte policial, él llegó a su casa para ver al bebé, pero al reclamarle sobre una denuncia de alimentos, habría respondido con insultos y agresiones. Ese episodio generó una ruptura profunda.

    Ese mismo año, Jean Paul inició una relación con Silvia Cornejo. Su romance fue ampliamente comentado: viajes, paseos y una etapa de enamoramiento muy visible en redes. Para Analía, ese giro abrupto fue un golpe difícil, más aún considerando el tenso vínculo que aún mantenía con el empresario. En redes publicó mensajes que muchos interpretaron como indirectas. Uno de los más recordados fue: “No lo cuides ni lo celes tanto. Quien va a engañarte lo hará aunque le pongas GPS en los huevos”.

    Silvia Cornejo y Analía Jiménez se enfrentan

    La tensión siguió escalando. Analía y Jean Paul continuaron viéndose en los años siguientes —algo que irritaba a Silvia— y en 2019 ambas mujeres protagonizaron un enfrentamiento que terminó en una denuncia policial.

    El informe indica que la expareja de Gabuteau estaba cenando con él y su hijo cuando Silvia apareció gritando insultos como “puta”, “perra” y otras expresiones, acusándola de involucrarse con un hombre casado y generando un escándalo público. Analía también afirmó que Silvia tomó su cartera y la lanzó al piso antes de retirarse.

    Ese incidente parecía destinado a cerrar definitivamente cualquier lazo, pero con el tiempo quedó claro que el vínculo entre Analía y Jean Paul nunca se rompió por completo, aunque ya no se mostrara públicamente. Analía continuó enfocada en sus hijos: campeonatos, viajes y momentos familiares. Pero la historia con Jean Paul siguió presente como una sombra constante.

    El matrimonio de Silvia y Jean Paul, celebrado el 25 de noviembre de 2024, parecía un intento por cerrar ese capítulo de una vez por todas. Era una apuesta por la estabilidad, la familia y un nuevo comienzo. Sin embargo, justo al cumplirse un año —una fecha que muchos consideran símbolo de consolidación— reaparecieron imágenes de Jean Paul abrazando a Analía, esta vez en una terraza, reavivando el escándalo.

    Lo que para algunos era un asunto superado volvió a abrirse con la fuerza de años atrás. Y aunque Silvia no ha confirmado una separación, su postura pública muestra que su prioridad actual es su hijo y la paz familiar, más allá de la relación sentimental.

