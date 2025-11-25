Silvia Cornejo toma DRÁSTICA decisión luego de ampay de su esposo con una expareja

Wapa.pe
Magaly Medina señaló que este nuevo ampay al esposo de Silvia Cornejo responde a un patrón. ¿Qué hizo la exreina de belleza?

    Silvia Cornejo regresa a la palestra pública, pero no de la mejor manera. Un nuevo escándalo envuelve a su esposo, Jean Paul Gabuteau una vez más con su ex, Analía Jiménez, ya que fueron captados juntos. Ante esto, la presentadora peruana tomó una decisión definitiva.

    Y es que, la exreina de belleza, optó por bloquear los comentarios en todas sus publicaciones de Instagram. Esta decisión no pasó desapercibida y provocó una serie de especulaciones sobre el momento sentimental y la postura que estaría tomando luego de esta nueva exposición pública.

    LEE MÁS: Paco Bazán reaparece junto a Susana Alvarado tras revelarse que la familia del conductor no la quiere

    Antes de la publicación de este nuevo ampay, la rutina de Silvia parecía estar en tranquilidad. En redes sociales, las imágenes mostraban a una mujer sonriente, disfrutando de una sesión de fotos, viajes y de momentos en familia.

    En su última publicación se puede ver a la modelo posando en un viaje por Europa, con un look fresh, pero sofisticado, rodeado del característico paisaje de otoño en el extranjero. Pese a que la imagen reflejaba paz, otro sería el contexto detrás de ella con lo que ahora está enfrentando.

    Las últimas historias de Instagram de Silvia muestran situaciones cotidianas al lado de su esposo y pequeño hijo: sesiones de ejercicios en pareja, caminatas, risas y mucha complicidad.

    Esta aparente armonía familiar se reforzó con los registros de largos viajes que realizó con su pareja por Europa, visitando lugares como como Düsseldorf, Múnich, Colonia, Londres y París, donde se les veía felices haciendo actividades turísticas en familia.

    Debido a ello, la repercusión del reciente ampay difundido por el espacio de entretenimiento ha sido todavía más explosiva. En el material revelado se aprecia a Gabuteau reencontrándose en un ambiente privado con su expareja, Analía Jiménez, madre de su hijo. Las tomas los captan brindando con vino, conversando con evidente cercanía, abrazándose y mostrando una química innegable. Todo ocurre sin la presencia del pequeño, hecho que para muchos descarta cualquier argumento vinculado a la simple coparentalidad.

    Magaly Medina considera una 'humillación' este ampay para Silvia

    Magaly Medina considera una ‘humillación’ este ampay para Silvia

    Magaly Medina lanzó unas contundentes palabras que expresaron la indignación que muchos sintieron al ver las imágenes: “Son escenas que deben causar muchísima cólera, rabia y humillación en Silvia Cornejo”, comentó la conductora, recalcando que no fue una reunión para hablar del hijo en común que tienen. “Que se vean por su hijo es entendible, pero no tienen por qué sentarse en sus piernas, abrazarse, besarse o tener una copa de vino en un departamento donde el niño no aparece por ningún lado”.

    Para la conductora de Magaly TV: la firme, esto responde a un patrón. “Ya debe estar acostumbrado. Lo hace porque sabe que Silvia Cornejo siempre lo va a disculpar”, agregó. La periodista indicó que esta acción es más una “humillación pública”, más aún cuando las imágenes terminan viralizadas en todas las plataformas digitales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

